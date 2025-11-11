Intento de femicidio: le dio un cabezazo a su pareja y la apuñaló por la espalda

El hecho tuvo lugar en Rincón de los Sauces, el domingo. Ya había denuncias previas en la pareja, aunque la mujer estaba atrapada en el círculo de violencia.

La violencia de género continúa impactando en la región y, a pocas horas de conocerse el femicidio de Mabel Rosana López Fernández , se conoció también la acusación que se formalizó en las últimas horas contra un hombre de Rincón de los Sauces que intentó matar a su pareja apuñalándola por la espalda, tras hacerle una escena de celos. Los detalles del último hecho.

La fiscal del caso Rocío Rivero acusó al hombre en una audiencia realizada el lunes y detalló que todo ocurrió el domingo 9, en una vivienda de un amigo de la víctima y el victimario.

Cerca de las 20, "E.A.E." -como se identificó al agresor- comenzó a discutir con la mujer "a partir de un reclamo por celos de parte del imputado, quien en ese contexto comenzó a agredir físicamente a la víctima: primero la golpeó, luego le dio un cabezazo en el rostro y le arrojó un teléfono celular que impactó en su frente", relató la fiscal Rivero.

Seguido de esto, tomó un cuchillo tipo Tramontina y, cuando la víctima intentó cubrirse, le provocó un corte en la mano, para finalmente apuñalarla por la espalda.

Como consecuencia del ataque, la mujer sufrió un traumatismo de cráneo, una herida cortante en el dedo anular derecho y una herida por arma blanca en la región toracolumbar izquierda, de aproximadamente 3 centímetros de profundidad.

Por este motivo, la fiscal encuadró el accionar de "E.A.E." en el delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género (femicidio), en grado de tentativa y en calidad de autor.

El violento quedó detenido

La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la intención de matar se desprende de la zona del cuerpo en la que fue dirigida la puñalada, donde se encuentran órganos vitales, y que la muerte no ocurrió por causas ajenas a la voluntad del imputado.

Además, Rivero valoró el contexto de violencia previa, con medidas cautelares incumplidas por parte del imputado y respecto de la víctima, pero también de otros familiares. En el caso de su pareja, la fiscal del caso reseñó que en una oportunidad, "E.A.E." la tomó del cuello, le puso un cuchillo en la garganta y, durante el forcejeo, le cortó la mano.

“Posteriormente, ambos decidieron mentir ante la autoridad para que "E.A.E." no sufriera consecuencias judiciales”, destacó la fiscal.

Todo esto también la llevó a solicitar que se le imponga una prisión preventiva al agresor, argumentando que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación y de afectación a la integridad de la víctima, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que ésta se encuentra, los antecedentes de violencia previa, el incumplimiento de medidas de prohibición de acercamiento dictadas previamente en el fuero de Familia y la falta de un domicilio estable por parte del imputado.

Por su parte, la defensa pidió que el hecho se encuadre como lesiones leves agravadas por el vínculo y que no se disponga la prisión preventiva, sino medidas alternativas.

Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías Juan Pablo Encina tuvo por formulados los cargos con la calificación propuesta por la fiscalía, rechazó el planteo de la defensa y dispuso la prisión preventiva por dos meses.