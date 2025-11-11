Aumento empleadas domésticas: cuánto es la suma total del incremento y bono que acordaron para noviembre y diciembre 2025
La nueva paritaria fija un incremento de sueldo distribuido en dos tramos y un pago adicional no remunerativo por tres meses. Cómo quedan las escalas.
Después de un mes sin aumentos, las empleadas domésticas recibirán un incremento salarial del 2,7%, distribuido en dos tramos, junto con un pago adicional no remunerativo de $14.000 por tres meses. Así lo estableció la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP).
En una reunión efectuada en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, compuesta por representantes sindicales, empleadores y autoridades estatales de los ministerios de Economía, Desarrollo Social y la Secretaría de Trabajo, se acordó una suba de 1,4% para noviembre y 1,3% para diciembre.
Además, se incorporó una suma extraordinaria no remunerativa de $14.000 por tres meses, incluyendo enero, para quienes presten servicios por más de 16 horas semanales.
Así quedan las escalas salariales de las empleadas domésticas en noviembre y diciembre
Tras este nuevo acuerdo paritario, así quedan los valores de los salarios para las empleadas domésticas dependiendo si son con retiro –aquellos que trabajan para un empleador pero residen en su propio domicilio- o sin retiro –quien trabaja y reside en el mismo domicilio del empleador-:
Para noviembre:
Supervisor/a
- Con retiro: $3.496,75 por hora / $440.027,88 mensual
- Sin retiro: $3.835,68 por hora / $490.360,67 mensual
Personal para tareas específicas (cocina, cuidado de personas, etc.)
- Con retiro: $3.300,34 por hora / $404.024,45 mensual
- Sin retiro: $3.617,60 por hora / $449.800,67 mensual
Caseros
- $3.095,73 por hora / $391.480,53 mensual
Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas enfermas)
- Con retiro: $3.095,73 por hora / $391.480,53 mensual
- Sin retiro: $3.466,72 por hora / $436.962,78 mensual
Personal para tareas generales (limpieza, mantenimiento)
- Con retiro: $3.095,73 por hora / $391.480,53 mensual
- Sin retiro: $3.340,10 por hora / $436.962,78 mensual
Para diciembre
Supervisor/a
- Con retiro: $3.542,22 por hora / $445.748,25 mensual
- Sin retiro: $3.885,55 por hora / $496.735,36 mensual
Personal para tareas específicas (cocina, cuidado de personas, etc.)
- Con retiro: $3.343,20 por hora / $409.277,77 mensual
- Sin retiro: $3.664,64 por hora / $455.647,08 mensual
Caseros
- $3.135,97 por hora / $396.569,76 mensual
Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas enfermas)
- Con retiro: $3.135,97 por hora / $396.569,76 mensual
- Sin retiro: $3.511,78 por hora / $442.639,28 mensual
Personal para tareas generales (limpieza, mantenimiento)
- Con retiro: $3.135,97 por hora / $396.569,76 mensual
- Sin retiro: $3.383,52 por hora / $442.639,28 mensual
Quiénes recibirán un porcentaje extra con sus salarios
El Convenio Colectivo que nuclea a las empleadas domésticas prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al 30% sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en determinadas provincias. Entre ellas, se encuentran:
- La Pampa
- Río Negro
- Chubut
- Neuquén
- Santa Cruz
- Tierra del Fuego
- Antártida e Islas del Atlántico Sur
- Partido de Patagones, dentro de la Provincia de Buenos Aires
Cómo inscribir a una empleada doméstica en ARCA
Todos los empleadores deben registrar a su personal en el Registro de Casas Particulares de la AFIP (ARCA), independientemente de la modalidad de contratación o la cantidad de horas trabajadas. La inscripción es digital y se realiza mediante clave fiscal.
El registro permite generar recibos oficiales de sueldo y asegura que los trabajadores accedan a los beneficios legales correspondientes. La plataforma también facilita el cálculo de aportes y contribuciones, simplificando el cumplimiento de las obligaciones laborales para los empleadores. El procedimiento digital de inscripción es el siguiente:
- Acceder al portal de ARCA con la clave fiscal.
- Cargar los datos del empleado, que el sistema obtiene automáticamente a partir del CUIL.
- Completar la información laboral: tipo de trabajo, cantidad de horas semanales, modalidad de liquidación, remuneración, fecha de ingreso y si el trabajo es temporal o fijo.
- Ingresar el domicilio del trabajador y el domicilio laboral.
- Verificar la información y confirmar la inscripción.
- Una vez registrado, el empleador puede generar recibos de sueldo oficiales y asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones legales.
