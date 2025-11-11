La nueva paritaria fija un incremento de sueldo distribuido en dos tramos y un pago adicional no remunerativo por tres meses. Cómo quedan las escalas.

Aumento empleadas domésticas: cuánto es la suma total del incremento y bono que acordaron para noviembre y diciembre 2025

Después de un mes sin aumentos , las empleadas domésticas recibirán un incremento salarial del 2,7% , distribuido en dos tramos, junto con un pago adicional no remunerativo de $14.000 por tres meses . Así lo estableció la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares ( UPACP ).

En una reunión efectuada en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, compuesta por representantes sindicales, empleadores y autoridades estatales de los ministerios de Economía, Desarrollo Social y la Secretaría de Trabajo, se acordó una suba de 1,4% para noviembre y 1,3% para diciembre.

Además, se incorporó una suma extraordinaria no remunerativa de $14.000 por tres meses , incluyendo enero, para quienes presten servicios por más de 16 horas semanales.

Empleadas domésticas. Las empleadas domésticas vuelven a tener un aumento después de no recibir incrementos en octubre.

Así quedan las escalas salariales de las empleadas domésticas en noviembre y diciembre

Tras este nuevo acuerdo paritario, así quedan los valores de los salarios para las empleadas domésticas dependiendo si son con retiro –aquellos que trabajan para un empleador pero residen en su propio domicilio- o sin retiro –quien trabaja y reside en el mismo domicilio del empleador-:

Para noviembre:

Supervisor/a

Con retiro: $3.496,75 por hora / $440.027,88 mensual

Sin retiro: $3.835,68 por hora / $490.360,67 mensual

Personal para tareas específicas (cocina, cuidado de personas, etc.)

Con retiro: $3.300,34 por hora / $404.024,45 mensual

Sin retiro: $3.617,60 por hora / $449.800,67 mensual

Caseros

$3.095,73 por hora / $391.480,53 mensual

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas enfermas)

Con retiro: $3.095,73 por hora / $391.480,53 mensual

Sin retiro: $3.466,72 por hora / $436.962,78 mensual

Personal para tareas generales (limpieza, mantenimiento)

Con retiro: $3.095,73 por hora / $391.480,53 mensual

Sin retiro: $3.340,10 por hora / $436.962,78 mensual

Para diciembre

Supervisor/a

Con retiro: $3.542,22 por hora / $445.748,25 mensual

Sin retiro: $3.885,55 por hora / $496.735,36 mensual

Personal para tareas específicas (cocina, cuidado de personas, etc.)

Con retiro: $3.343,20 por hora / $409.277,77 mensual

Sin retiro: $3.664,64 por hora / $455.647,08 mensual

Caseros

$3.135,97 por hora / $396.569,76 mensual

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas enfermas)

Con retiro: $3.135,97 por hora / $396.569,76 mensual

Sin retiro: $3.511,78 por hora / $442.639,28 mensual

Personal para tareas generales (limpieza, mantenimiento)

Con retiro: $3.135,97 por hora / $396.569,76 mensual

Sin retiro: $3.383,52 por hora / $442.639,28 mensual

Las empleadas domésticas se hunden en la crisis. Las empleadas domésticas tendrán una suba en dos tramos y una suma fija no remunerativa por tres meses.

Quiénes recibirán un porcentaje extra con sus salarios

El Convenio Colectivo que nuclea a las empleadas domésticas prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al 30% sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en determinadas provincias. Entre ellas, se encuentran:

La Pampa

Río Negro

Chubut

Neuquén

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

Partido de Patagones, dentro de la Provincia de Buenos Aires

Cómo inscribir a una empleada doméstica en ARCA

Todos los empleadores deben registrar a su personal en el Registro de Casas Particulares de la AFIP (ARCA), independientemente de la modalidad de contratación o la cantidad de horas trabajadas. La inscripción es digital y se realiza mediante clave fiscal.

Empleadas domésticas. Registrar a una empleada doméstica permite que accedan a los beneficios legales correspondientes.

El registro permite generar recibos oficiales de sueldo y asegura que los trabajadores accedan a los beneficios legales correspondientes. La plataforma también facilita el cálculo de aportes y contribuciones, simplificando el cumplimiento de las obligaciones laborales para los empleadores. El procedimiento digital de inscripción es el siguiente: