Las prepagas anunciaron los aumentos de noviembre: de cuánto serán

El martes se cumplió el plazo que las empresas de salud prepaga tienen para informar el aumento mensual a la Super Intendencia de Servicios de la Salud.

Desde que se da a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, el cual se difundió la semana pasada, las prepagas cuentan con cinco días hábiles para dar a conocer los aumentos que sufrirán las tarifas. Este miércoles se dieron a conocer los incrementos que tendrán que afrontar los afiliados a partir del mes próximo.

Según la última actualización del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , los precios al consumidor aumentaron un 2,1 por ciento . Afortunadamente, la mayoría de las grandes prepagas del país, que concentran la mayor cantidad de afiliados, continúa ajustando sus cuotas respetando el valor de la inflación.

En comparación al ajuste de octubre, para noviembre se esperan aumentos mayores dado a que la inflación de este mes superó al anterior. Según fuentes de una de las empresas más importantes de cobertura médica “hay que tener en cuenta que el í ndice de inflación en salud de la última medición fue del 2,3 por ciento”.

De esta manera, OSDE, Swiss Medical, Sancor Salud, Hospital Italiano y Medifé comunicaron un incremento del 2,1 por ciento para las facturas que vencen el mes próximo. Además, las empresas de prepaga del Hospital Alemán, Federada, CEMIC y Ensalud, también ciñeron sus tarifas en base al IPC.

prepagas salud coseguro generica -mil pesos-

En los últimos meses, la tendencia indica que las empresas aplican subas que oscilan entre el IPC general y el específico de salud, sin embargo, existen aunque algunos casos puntuales superan por un margen mayor cualquier referencia establecida por el INDEC.

Cuáles son las prepagas que más aumentaron

Entre las prepagas que definieron ajustar sus cuotas por encima de la inflación, destaca OMINT, que presentó un aumento del 2,85%, un 0,75% por encima del índice del INDEC.

En segundo lugar, aparece Avalian, con un aumento del 2,5 por ciento, seguida por Medicina Esencial, con 2,49% y Medicus con el 2,25 por ciento.

aumento prepagas Las principales prepagas mantuvieron sus ajustes de acuerdo a la inflación.

La prepaga Simeco, del Centro Profesional de Ciencias Económicas, generó gran revuelo entre sus socios con el aumento de octubre, ya que duplicaba el promedio establecido por las demás empresas. Sin embargo, para el próximo mes, anunciaron un ajuste del 2,3%.

Por su parte, Galeno y Accord, decidieron aumentar a sus afiliados el 2,20 por ciento a partir de la próxima cuota.

El ranking de aumentos