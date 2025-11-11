Tras varias horas, fracasó la reunión de ATE con el Gobierno y peligran las clases en Neuquén

La negociación por Salud Ocupacional se trabó sin propuesta del Gobierno. ATE sigue de paro y Quintriqueo encabeza una asamblea multitudinaria en el CPE.

No terminó bien la reunión entre ATE y con funcionarios en Casa de Gobierno , por los reclamos de irregularidades en el sector de Salud Ocupacional del Consejo Provincial de Educación (CPE), que impacta en las licencias médicas de los porteros y trabajadores de la educación. Por ahora no asoma que haya un inicio de clases por el paro de porteros por tiempo indeterminado.

"¡Está todo pinchado, fuimos a un cuarto intermedio, pero no hay respuestas" , dijo a LM Neuquén Ricardo Tabia , referente de ATE Zona Este.

Carlos Quintriqueo , secretario general de ATE Neuquén, al conocer el resultado de esta fallida reunión irá a una asamblea en el Consejo Provincial de Educación (CPE) donde cientos de afiliados se encuentran de protesta.

ATE Casa de Gobierno

El conflicto, que derivó en un paro por tiempo indeterminado, sigue sin solución y amenaza con extenderse en la antesala de la paritaria 2026.

Fracasó la reunión y hay asamblea en el CPE

El encuentro había comenzado pasadas las 9, pero tras un cuarto intermedio la situación se complicó y nunca llegó una propuesta concreta desde el Ejecutivo. Afuera de Casa de Gobierno, los manifestantes de ATE comenzaron a expresar su malestar mientras la mesa de negociación se empantanaba.

Tabia tenía la expectativa de que se llegue a un acuerdo con el gobierno provincial. Si no es así, las medidas de fuerza van a continuar. Así que estamos esperando que hagan labor en el acta de lo que nosotros le estamos pidiendo, porque en la mesa también habían aceptado y querían trabajarla desde la comisión, pero esto no, no lo podemos trabajar la comisión”, explicó.

El referente gremial sostuvo que el reclamo gremial ya lleva dos días sin respuesta y que el sindicato exige precisiones sobre la nómina de trabajadores que deben ser readecuados.

Quintriqueo, se dirigió al CPE, donde se desarrollaba una asamblea multitudinaria de militantes del gremio en busca de una respuesta favorable sobre el conflicto en Salud Ocupacional.

ATEN pidió echar a una médica y funcionaria

El reclamo de ATE se suma a la presión del gremio docente ATEN, que días atrás exigió la renuncia de la médica que dirige el área de Salud Ocupacional del CPE, denunciando graves falencias en el funcionamiento del sistema y demoras en la atención de los trabajadores.

No terminó bien la reunion de ATE con el gobierno

En ese sentido, el gremio docente había pedido la urgente renuncia de la directora y médica, Fernanda Pérez Gregori.

“Creemos que la única solución al conflicto y que puede evitar una escalada que involucre a todxs lxs trabajadores del sistema educativo provincial es la remoción inmediata de la Directora de Salud Ocupacional, responsable por el mal desempeño de sus funciones, atropellos laborales e innumerables situaciones injustas, destrato e injustificaciones totalmente infundadas”, señaló la Comisión Directiva Provincial.

El gremio docente advirtió que la situación genera graves afectaciones a los derechos de los trabajadores de la educación y reclamó una respuesta política urgente.

Por ahora, el paro continúa y la tensión crece a medida que se acerca la negociación paritaria prevista para este jueves.