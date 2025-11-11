Investigan un caso de abuso a una joven que hizo una escalofriante publicación en redes sociales

La denuncia la realizó en las últimas horas en la Comisaría de Familia de Cipolletti. En su estremecedor relato, la chica también identificó al supuesto atacante.

La fiscalia cipoleña investiga el ataque sexual denunciado por una joven. Todo lo contó en las redes sociales.

El Ministerio Público Fiscal de Cipolletti inició una investigación por una denuncia de abuso sexual que presentó una joven en las últimas horas en la Comisaría de la Familia.

Los hechos habrían ocurrido a mediados de junio de este año en un inmueble de la ciudad. Como suelen ocurrir en las causas de agresiones sexuales, las autoridades judiciales se abstienen de brindar datos que permitan identificar a la víctima. Sin embargo, en este caso fue ella quien contó lo sucedido en una publicación que realizó en las redes sociales con el nombre, apellido y fotos del presunto abusador, y capturas de imágenes en las que describió el ataque.

Fuentes de la Fiscalía informaron que la denuncia fue realizada recientemente -al parecer este lunes-, por lo que aún no se entrevistaron con ella ni se tomaron medidas para avanzar en la investigación, aunque estarían por ordenarse.

"No quiero que camines tranquilo"

El testimonio que brindó la chica en Facebook es escalofriante. “15 de junio de 2025 me arruinaste, me callé por mucho tiempo, ya no más (lo nombra, V.O. sus iniciales) quiero que todos sepan quién sos, no quiero que camines tranquilo, que todos sepan que sos una abusador”, expuso en el encabezado de la publicación.

Después agregó capturas de pantalla de una conversación que mantuvo con un amigo o amiga, relató que se había encontrado con el acusado en un domicilio -no precisa las circunstancias ni el lugar- donde asegura que la tuvo retenida forzándola violentamente para tener relaciones sexuales.

Los detalles que cuenta son espantosos y están cargados de crueldad, por lo que este medio los obviará y reproducirá solo lo tolerable para no re-victimizarla.

Sostuvo que le exigía que le practicara sexo oral y que la quiso acceder por la fuerza, a pesar que ella le dijo “mil veces que no” aseguró. También dijo que le infringió dolor mordiéndola en la boca y otras partes del cuerpo y que le quitó su celular para no permitirle que pidiera ayuda. Y cuando le dio sueño, para evitar que se fuera la abrazó con fuerza tirados en la cama.

"Ya no sabía qué hacer"

En su publicación agregó que ya no sabía como salir de ese calvario. Se culpó por aceptar a practicar determinadas situaciones, pero le aseguró al amigo confidente, que era porque se había agotado.

“Mil veces le dije que no. Pero igual seguía, hubieron (sic) momentos en los que solo lo dejaba porque ya no sabía qué hacer. Me siento culpable por decirle que no, pero igual dejarlo. Es que amigo, realmente dije tantas veces que no que ya no sabía como sacarlo”, lamentó.

La Fiscalía tiene en su poder las capturas de pantallas que ella difundió con las fotos del acusado. Primeros indicios de la incipiente investigación. No está claro aún el contexto en que sucedieron los hechos.

En una parte de su relato indica que estuvo desnuda, porque aclaró que empezó "a buscar mi ropa”, pero no sugiere que la forzó para quitársela. Su relato será clave para la pesquisa, como también el de su amigo o amiga con la que mantuvo la conversación que ventiló.