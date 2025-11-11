Compras en Chile antes de fin de año: shoppings y outlets preparan ofertas desde $6.100

Los precios siguen siendo increíbles con rebajas especiales, los centros comerciales lanzan promociones exclusivas para visitantes argentinos.

Muchos argentinos se preparan para viajar en el fin de semana largo de noviembre.

A pesar de la inestabilidad económica argentina, Chile sigue siendo uno de los destinos favoritos para quienes cruzan la cordillera a comprar. Durante los meses de verano, el lugar recibe alrededor de 800 mil visitantes , y sus centros comerciales se preparan con descuentos y promociones exclusivas. Hoy, todavía se consigue ropa, calzados y productos tecnológicos a precios incomparables. Muchos ya se preparan para viajar en el fin de semana largo de noviembre, y antes de las fiestas de fin de año.

Bajo este panorama, la región de Coquimbo se consolida como un imán de turistas argentinos que aprovechan la diferencia cambiaria y las ofertas de temporada.

“El público argentino fue récord en enero pasado. Las ventas se dispararon, sobre todo en tecnología, indumentaria y electrodomésticos ”, explicó Hernán Crespo, gerente del Mall Vivo, uno de los espacios comerciales más visitados de la región.

COMPRAS CHILE El tour de compras a Chile, ahora disponible para hacer "en casa".

Los shoppings y outlets de Coquimbo preparan campañas agresivas de descuentos para la temporada alta. “Para enero de 2026 esperamos repetir el escenario del año pasado. Habrá rebajas de hasta el 45% en las grandes tiendas, y una cuponera especial para argentinos bajo la campaña Valija llena”, detalló Crespo.

El tipo de cambio resulta una ventaja clave. Con el dólar en Chile a 940 pesos chilenos, y el dólar oficial argentino en $1.445, los precios finales resultan mucho más convenientes al pagar con tarjeta de crédito. Un ejemplo: un producto de 10.000 pesos chilenos equivale a unos $15.372 argentinos si se usa el dólar oficial.

Entre los artículos más buscados por los turistas figuran los celulares, la ropa deportiva y los productos de marcas internacionales que en Argentina cuestan hasta el doble.

iphone

Según indicaron, un iPhone 17 Pro Max de 256 GB ronda los $2.380.000 argentinos, mientras que un Galaxy A36 5G cuesta unos $430.000.

En calzado, unas zapatillas Adidas running se consiguen por $99.900 argentinos, y las clásicas Converse rondan los $123.000.H&M, una de las tiendas más visitadas, ofrece camisas desde $10.000 y jeans por $18.400, con liquidaciones que se renuevan cada semana.

ropa chile

Los outlets, otra parada obligada

Coquimbo también se destaca por sus grandes outlets. El Patio Outlet Peñuelas, ubicado entre Coquimbo y La Serena, concentra marcas como Levi’s, Rosen, Reebok y Dockers. En este espacio, los precios pueden ser hasta un 60% menores que en Buenos Aires.

Por ejemplo, buzos Levi’s con 50% de descuento cuestan $33.800, mientras que jeans de primera marca se consiguen desde $12.000. Las remeras básicas se encuentran por $6.100 argentinos y los plumones Cannon van desde $33.200. Incluso, los termos Stanley edición limitada —uno de los productos más buscados por los argentinos— rondan los $76.800.

patio outlet

Los comercios locales ajustan sus estrategias para atraer turistas, con horarios extendidos, degustaciones gastronómicas y eventos musicales. Las vistas al Pacífico y los precios competitivos completan un escenario que combina turismo, descanso y compras.

El auge de Coquimbo como destino comercial demuestra que el turismo de shoppings sigue siendo un motor para el intercambio entre ambos países. Con una oferta amplia, rebajas constantes y la comodidad de pagar en cuotas con tarjeta, cada temporada el flujo de visitantes argentinos crece.