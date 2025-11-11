De cantar death metal a calzarse la corona más deseada: quién es Ignacia Fernández, Miss Mundo Chile 2025.

La multifacética modelo de 27 años es también vocalista de una banda con la que sorprendió y brilló luego de las semifinales del certamen de belleza.

Ignacia Fernández fue elegida como Miss Mundo Chile 2025 , en una edición en la que sorprendió por su versatilidad. Es que la modelo de 27 años pasó de cantar con la banda de death metal progresivo Decessus y sorprender a todos con una voz de ultratumba a conquistar al jurado de aquel certamen de belleza con su rostro angelical.

En la gala final que se desarrolló en Santiago de Chile, Fernández se impuso ante otras 19 finalistas y recibió no solo la corona, sino también un anillo valorizado en más de 12 millones de pesos chilenos (unos 18 millones de pesos argentinos). Además, obtuvo el derecho de representar a su país en el certamen internacional.

“Estoy muy agradecida, no me lo esperaba para nada. Han sido muchos meses de preparativos previos, y la verdad, estoy agradecida por todo el apoyo , por todo el cariño que he recibido, así que de verdad, de todo corazón, muchas gracias”, expresó la artista tras la consagración.

La representante de Las Condes fue una de las favoritas del público y el jurado desde las instancias semifinales, donde protagonizó una presentación con su banda metalera que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Acompañada por el guitarrista de Decessus, interpretó un fragmento de sus temas “Dying Hope Blossoms” y “My War of Pain”, con un registro vocal gutural que dejó con la boca abierta tanto al público presente como a los usuarios de redes sociales, que hicieron viral el video.

Una artista con trayectoria en la escena del metal

Ignacia Fernández no es una novata en el mundo del metal. Con Decessus, compartió escenario con reconocidas bandas internacionales como Insomnium y Jinjer, además de haber participado en festivales de países alejados como Finlandia y Alemania.

En septiembre de 2024, el grupo abrió el concierto de Epica en Santiago, consolidando su lugar dentro de la escena latinoamericana del género.

En septiembre de 2024, el grupo abrió el concierto de Epica en Santiago, consolidando su lugar dentro de la escena latinoamericana del género.

En ese sentido, consultada por medios chilenos sobre cómo mantiene su voz en condiciones óptimas, la cantante explicó: “Estudié más de dos años, muy enfocada. Tengo un otorrino y un fonoaudiólogo con los que constantemente me cercioro de que todo esté bien”.

“Voy calentando durante el día y antes de un show me tomo entre 15 y 30 minutos para hacer varios ejercicios con calma”, precisó la modelo y artista.

Los mensajes que compartió en redes sociales

En su cuenta de Instagram, la artista que será la encargada de representar a Chile en Miss Mundo 2025, tomando el lugar de Francisca Lavandero, anterior embajadora nacional, compartió un mensaje tras las semifinales.

“El metal ha sido parte fundamental de quién soy como persona y de mi vida: un refugio, una fuente de fuerza y propósito. Poder expresarlo en el escenario fue una oportunidad que valoro profundamente”, afirmó la joven a quien las redes destacan, también, por su veganismo y su activismo en la lucha por los derechos de los animales.

En paralelo, Fernández agradeció también a su banda y a quienes la acompañaron en el proceso. “Fue una gran experiencia derribar barreras en televisión abierta, inspirar, ser real con una misma y demostrar que no hay que temer a los prejuicios de los demás”, publicó junto a una foto del certamen.

En paralelo, Fernández agradeció también a su banda y a quienes la acompañaron en el proceso. "Fue una gran experiencia derribar barreras en televisión abierta, inspirar, ser real con una misma y demostrar que no hay que temer a los prejuicios de los demás", publicó junto a una foto del certamen.

Luego de la consagración, en tanto, expresó: “No puedo estar más feliz y agradecida! Asumo este hermoso desafío con toda la energía y el corazón puestos en representar a mi país de la mejor manera. Prometo darlo todo, con pasión, trabajo y propósito”.

“Gracias por el reconocimiento a nivel mundial de mi canto, un pedacito de mi alma que me inspira a seguir creciendo y soñando en grande. Vamos con todo, Chile… por esa corona!”, exclamó la joven que unió dos mundos tradicionalmente opuestos como el de los certámenes de belleza y el del metal extremo.