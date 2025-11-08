Con Milei entre los invitados, Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia

El flamante mandatario boliviano proclamó el fin del "aislamiento ideológico". Asume en medio de una profunda crisis.

Rodrigo Paz Pereira , ganador del inédito balotaje de octubre en Bolivia , fue investido este sábado como presidente e inició un nuevo ciclo político y económico en el país , que contó con la presencia de jefes de Estado regionales como Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador) y Gabriel Boric (Chile).

La asunción se da en un contexto de profunda crisis, marcada por la escasez de dólares y combustibles, inflación y el encarecimiento de alimentos y servicios.

El flamante mandatario prometió aplicar un modelo de “capitalismo para todos” y marcó distancia con las posturas de los últimos gobiernos al asegurar que Bolivia “vuelve al mundo y el mundo vuelve a Bolivia”.

Rodrigo Paz Pereira Bolivia (1)

La ceremonia de asunción, que se llevó a cabo bajo la lluvia en La Paz, contó con una significativa presencia de líderes internacionales, destacando la asistencia de los presidentes de Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay y Paraguay.

Esta concurrencia fue especialmente agradecida por Paz en su primer discurso, en el que se refirió a la lluvia como un acto de limpieza de la “Pachamama”.

La gestión de Paz comienza con un panorama económico y social complejo. El mandatario prometió impulsar un modelo de “capitalismo para todos”, enfocado en otorgar créditos baratos a emprendedores y aplicar rebajas arancelarias a la importación de tecnología y vehículos.

Rodrigo Paz Pereira Bolivia (2)

Días antes de la toma de posesión, Paz viajó a Estados Unidos para reunirse con organismos multilaterales y asegurar la provisión de combustibles y la llegada de dólares, incluyendo un encuentro con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que su oficina destacó como el inicio de una “nueva etapa” en la relación bilateral.

El primer discurso: críticas, promesas y un país “quebrado”

Paz Pereira dirigió sus primeras palabras a la nación, mientras que agradeció a los mandatarios presentes y a las delegaciones internacionales.

En este sentido, remarcó que “esta es la nueva Bolivia que se abre al mundo. Nunca más una Bolivia aislada, sometida a ideologías fracasadas”.

El jefe de Estado subrayó el carácter de su mandato al indicar: “Este lugar no es de poder, es un mandato de servicio a la Patria. No nos han entregado un trono, si no una tarea”.

Además, prometió libertad, responsabilidad y respeto a la ley: “Comienza un tiempo de libertad y también de responsabilidad. Nadie está por encima de la ley ni de la Patria”.

Rodrigo Paz Pereira Bolivia (4)

En un tono firme, el nuevo mandatario criticó la situación heredada de la anterior gestión, describiendo que “nos dejan un país quebrado. Un país cansado, dividido, endeudado moral y materialmente. Nos dejan la peor crisis de las últimas cuatro décadas”.

Advirtió que el “malgasto fue algo bueno, nos traicionaron”, y que la deuda asciende a “40.000 millones”. En ese marco, sentenció: “Nos traicionaron y la traición se paga en Bolivia”.

Rodrigo Paz Pereira Bolivia (3)

El presidente aseveró que “la ideología no te da de comer. Lo que te da de comer es el empleo, la producción, el respeto a la propiedad privada”. Finalmente, interpeló a los expresidentes sobre los recursos naturales: “Evo, ¿dónde está el litio? Arce, ¿dónde está el litio, el gas?”, concluyó entre aplausos.

Milei ovacionado en el Congreso boliviano

El presidente Javier Milei fue ovacionado este sábado en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia durante la ceremonia de asunción del presidente electo, Rodrigo Paz Pereira.

El mandatario argentino arribó en horas de la mañana al Aeropuerto de El Alto tras participar el viernes de una reunión con empresarios en Nueva York.

El Presidente Javier Milei junto al Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. pic.twitter.com/7pwDoRs22o — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 8, 2025

Acompañando por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, Milei recibió los honores del país vecino, luego ingresó al recinto del parlamento boliviano y generó un furor inmediato entre los legisladores bolivianos.

La presencia de Milei en el acto de investidura, que fue comunicada oficialmente por el Gobierno argentino se convirtió en el principal foco de interés dentro del Congreso. Su importancia en la ceremonia fue subrayada al ser el primer presidente mencionado y agradecido por Edman Lara, vicepresidente de Bolivia, al conducir la jura.