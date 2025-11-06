Quién mató al alcalde de Uruapan: menor de edad y vinculado al crimen organizado

El presunto asesino de Carlos Manzo Rodríguez, abatido tras balear al funcionario en el oeste de México, fue identificado por su familia.

La Justicia de México confirmó este jueves la identidad del supuesto autor material del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez , ocurrido el pasado sábado en el oeste de aquel país.

Según informó oficialmente la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán , el responsable fue Víctor Manuel Rubaldo Vidales, un menor de 17 años vinculado al crimen organizado que fue abatido luego del ataque mortal al funcionario.

En las redes sociales, el fiscal estatal, Carlos Torres Piña , aseguró que el cuerpo del presunto asesino fue identificado y reclamado por su familia el último miércoles.

“La tarde de ayer fue identificado y reclamado el cuerpo del autor material. Se trata de Víctor Manuel Rubaldo Vidales, de 17 años de edad, originario y vecino del municipio de Paracho, Michoacán”, precisó el fiscal.

Asesino mexico x2 El presunto asesino del alcalde fue un menor de 17 años vinculado al crimen organizado al que abatieron luego del ataque.

En paralelo, Torres Piña contó que la familia de Rubaldo Vidales declaró ante la Justicia que el menor había desaparecido de su casa una semana antes del crimen.

Las pruebas en contra del menor y sus problemas de adicción.

El fiscal explicó que fue gracias a exámenes forenses que lograron cotejar la hipótesis de que Rubaldo Vidales había participado en el asesinato del alcalde. Dijo, además, que las pericias practicadas sobre su cuerpo indicaron que había consumido anfetaminas y marihuana.

“Es importante reiterar que los dictámenes periciales practicados al cuerpo de Víctor Manuel, en particular la prueba de cloruro de sodio resultó positiva. Confirmándose la hipótesis de la autoría material. Así como sus adicciones a metanfetamina, información que fue ratificada por sus familiares”, expresó.

Carlos Torres Piña, titular de la @FiscaliaMich confirmó que el autor material del homicidio del Pdte. de Uruapan, Carlos Manzo, es un menor de edad identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales.

En esa línea, aseguró que el cuerpo del menor ya había sido entregado este jueves a los familiares y aclaró que la investigación continúa abierta, con el fin de determinar si hubo más responsables de la muerte del alcalde.

“Los avances de los actos de investigación e inteligencia nos han permitido determinar que en estos hechos participaron más de dos personas y que el homicidio se encuentra relacionado con grupos de la delincuencia organizada”, manifestó.

Misma teoría abonó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, durante una conferencia de prensa desarrollada el lunes. “Si bien es cierto que el actor material fue abatido en el acto, hay actores intelectuales y hay grupos de la delincuencia organizada atrás de este homicidio”, afirmó.

Cómo fue el asesinado del alcalde de Uruapan

En Uruapan se llevaba a cabo la tradicional celebración del Día de los Muertos cuando Manzo fue asesinado tras recibir al menos siete balazos en distintas partes del cuerpo, aunque el disparo que le causó la muerte fue el que sufrió en el tórax.

El hecho se registró alrededor de las 20.10, hora local, mientras se encontraba en un evento público, y el deceso de Manzo, que fue trasladado a un hospital de la zona, se confirmó poco menos de una hora después.

Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde independiente de Uruapan, Michoacán y conocido por haber denunciado a grupos criminales que cobraban piso a productores, campesinos y empresarios de Michoacán, fue ejecutado a balazos el 1 de noviembre durante el Festival de Velas. Tenía 40…

El alcalde contaba con protección federal y municipal desde 2024, y este año la habían reforzado. Es que Uruapan, localidad de más de 300.000 habitantes, es considerada una zona de alto riesgo porque, según las autoridades, allí operan varias organizaciones criminales, entre ellas, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

Sin embargo, para el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, el asesino aprovechó la multitud que se encontraba en la Fiesta de las Velas para poder llevar a cabo su plan.

“Lamentablemente, los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para realizar el ataque", señaló García Harfuch, funcionario al que Manzo había ocurrido el pasado 8 de octubre.

Según se supo, el alcalde se comunicó con García Harfuch y con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para solicitarles que no saquen a la Guardia Nacional del municipio.