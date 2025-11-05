Pelea fatal en un supermercado: le pateó el carro a otra persona y murió apuñalado

La víctima es un joven de 18 años, mientras que el sospechoso es un hombre de 48, que quedó acusado de asesinato.

Pelea fatal en un supermercado de Estados Unidos: le pateó el carro a otra persona y murió apuñalado

Un joven de 18 años murió apuñalado en un supermercado de Georgia , en Estados Unidos , luego de mantener una pelea con otro cliente, de 48. Según creen los investigadores, el conflicto entre ambos escaló rápidamente luego de que la víctima fatal pateara el carro del presunto asesino , por razones que todavía no pudieron establecerse.

De acuerdo con el comunicado oficial del Departamento de Policía del Condado de Chatham, JT Schroeder murió tres días después de recibir las heridas de arma blanca.

Informó, además, que el supuesto autor del crimen, Delano Middleton, fue arrestado y quedó acusado de asesinato , luego de que se presentaran los cargos en su contra luego de consultar con la Oficina del Fiscal del distrito.

Si bien no hubo una confirmación oficial, las autoridades deslizaron que Middleton estaba saliendo del comercio cuando Schroeder le pateó el carro, por cuestiones que no supieron precisar.

Poco después, fue encontrado con múltiples heridas de arma blanca y lesiones, y trasladado a un centro de salud local donde permaneció conectado a un respirador artificial, hasta que se confirmó su muerte.

Supermercado pelea 3 El presunto asesino tenía antecedentes violentos entre 2021 y 2023.

De acuerdo con información publicada por WJCL 22, Middleton tenía antecedentes violentos como arrestos por agresión agravada, lesiones y cargos relacionados con armas, entre 2021 y 2023.

"Amaba a todo el mundo. A cada una de las personas que están en esta habitación, él habría dado la vida por ellas", dijo su novia Sienna Reiter, desde la habitación donde el joven permanecía internado.

La defensa del padre de la víctima tras la pelea

El padre de la víctima, también llamado JT Schroeder, salió al cruce de la versión policial y aseguró: “Mi hijo nunca fue conflictivo a menos que lo confrontaran primero”.

"Lo apuñalaron literalmente más de diez veces hasta que finalmente se desangró y murió", contó el hombre en declaraciones a aquel mismo medio.

Supermercado pelea 2 El padre de la víctima de la pelea, también llamado JT Schroeder, aseguró que su hijo no era conflictivo.

El padre manifestó, además, que “el legado” de su hijo “perdurará a través de otros” y anticipó que realizarían una caminata por la ciudad en su honor, antes de donar los órganos del joven.

"No habrá nadie como JT. Era tan diferente. No creo que vuelva a conocer a nadie como él", afirmó su mejor amigo, Gavin Pitts.

La campaña que iniciaron allegados a la víctima

Una amiga de la familia llamada Kathryn Jones creó una campaña en GoFundMe con el objetivo de “ayudar con los gastos médicos” y “apoyar a un padre maravilloso en el momento más difícil de su vida”.

“Su precioso hijo, el pequeño J.T., un reflejo de su padre, nos dejó demasiado pronto. Un ángel en la Tierra, ahora un ángel en el Cielo”, se leyó en la publicación.

Hasta este martes, se habían recaudado unos 20 mil dólares (el objetivo era 22 mil), producto de más de 200 donaciones.

Middleton, el presunto asesino, fue capturado una semana después del incidente por la Policía del condado de Chatham y se encontraba recluido en el Centro de Detención local.