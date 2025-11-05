Un hombre acosó y besó a la presidenta de México en plena calle: todo quedó grabado

Claudia Sheinbaum fue acosada durante una caminata por el centro histórico de la capital. El episodio generó gran indignación.

El agresor se acercó y actuó con violencia ante la sorpresa del equipo de seguridad que la acompañaba.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , fue víctima de un episodio de acoso mientras recorría las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México . Un hombre la abordó y trató de besarla por la fuerza . El hecho quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales y generó un fuerte repudio público.

El incidente ocurrió cuando la mandataria se dirigía hacia la Secretaría de Educación Pública (SEP) y decidió detenerse unos minutos para conversar y sacarse fotos con vecinos. En ese contexto, el agresor se acercó y actuó con violencia ante la sorpresa del equipo de seguridad que la acompañaba.

El video muestra el momento exacto en que Sheinbaum posa para una foto con una mujer , mientras un hombre se aproxima desde atrás y le pasa un brazo por los hombros . En un principio la situación parece una escena cotidiana de contacto con simpatizantes. Sin embargo, segundos después, el hombre intenta besar a la presidenta por la fuerza .

La presidenta de México fue acosada por un hombre La presidenta Claudia Sheinbaum fue acosada por un hombre durante una caminata en el centro histórico de Ciudad de México.

Rápida de reflejos, Sheinbaum logra apartar la cara para evitar el contacto, pero el hombre insiste y repite gestos inapropiados, incluso tocándola. Todo ocurre en cuestión de segundos y ante la mirada atónita de las personas presentes.

En el registro se escucha a la presidenta decir “Ey, ey, ey, ey”, mientras se libera del agresor. Inmediatamente interviene un hombre de su entorno —presuntamente Juan José Ramírez Mendoza, director de la Ayudantía de la Presidencia—, quien se interpone y aparta al acosador. Aun así, el sujeto intenta abrazarla nuevamente.

Sheinbaum, visiblemente incómoda, le dice: “Nos tomamos la foto, no te preocupes”, marcando distancia. El agresor, aparentemente en estado de ebriedad, balbucea algunas palabras antes de alejarse.

La viralización del video y la reacción pública

El video del incidente se difundió de inmediato en redes sociales y medios mexicanos, donde miles de usuarios expresaron indignación y apoyo a la presidenta. La secuencia fue registrada por personas que acompañaban la caminata y también por integrantes de su equipo de comunicación.

Horas después, circuló otro video que muestra a Sheinbaum posando para una foto con el mismo hombre, aparentemente tomada tras el momento del ataque. Según fuentes de la Presidencia de México, el objetivo de la mandataria habría sido mantener la calma y evitar una confrontación pública.

A pesar de la gravedad del hecho, el agresor no fue identificado y las autoridades aún no informaron si presentarán una denuncia formal. La prensa mexicana confirmó que el episodio ocurrió en la calle República de Argentina, una zona transitada del centro capitalino.

Una alerta sobre la violencia contra mujeres en espacios públicos

El caso generó debate sobre la seguridad de las mujeres en lugares públicos, incluso en entornos vigilados. Diversas organizaciones y referentes políticos exigieron una investigación y cuestionaron que un hecho de acoso ocurriera frente a los equipos de seguridad presidencial.

Claudia Sheinbaum y su mentor, el expresidente López Obrador. Claudia Sheinbaum y su mentor político, el expresidente López Obrador. Twitter

Sheinbaum, que asumió la presidencia recientemente, es la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia de México. Su figura ha sido símbolo de avance político y también blanco de ataques y cuestionamientos. Este episodio expuso la vulnerabilidad de las mujeres, incluso en los más altos niveles de poder.

Por el momento, la mandataria no hizo declaraciones públicas sobre el incidente, aunque fuentes cercanas aseguraron que retomó su agenda habitual y pidió que el tema no desviara la atención de las actividades oficiales.