Otro ataque en una escuela: un alumno le tiró agua hirviendo a un preceptor en plena clase

El protagonista del brutal hecho fue un adolescente de sexto año. Qué dijeron las autoridades del establecimiento.

El ataque ocurrió el miércoles pasado, aunque se conoció en las últimas horas tras un comunicado que realizó la escuela.

Un grave episodio de violencia escolar conmociona a un colegio de nivel secundario, donde un estudiante le arrojó agua hirviendo a su preceptor en plena jornada de clases. El docente sufrió lesiones leves y atraviesa un acompañamiento psicológico tras el ataque.

El estudiante es un adolescente que cursa sexto año del colegio San Buenaventura de Córdoba , y fue el protagonista de este terrible ataque. A raíz de lo sucedido, fue s uspendido por tres días y se espera que tomen medidas disciplinarias más severas.

El dramático episodio ocurrió el pasado miércoles, pero trascendió en las últimas horas, después de que la institución sacara un comunicado sobre lo ocurrido .

El comunicado de la escuela donde ocurrió el ataque al preceptor

Ante las repercusiones del hecho, desde la escuela sacaron un comunicado este lunes en el que pidieron resguardar la identidad de los involucrados.

"Como comunidad educativa queremos compartir que nos encontramos muy movilizados y ocupados en cuidar a cada uno de los miembros de nuestra escuela. Por ello, deseamos clarificar algunas versiones que comenzaron a circular en relación con un hecho puntual ocurrido dentro del establecimiento entre un alumno y un preceptor", comenzó el escrito.

Según precisaron las autoridades, se trató de un episodio en el que un estudiante arrojó agua caliente sobre un preceptor, situación que fue atendida y contenida por las autoridades de la escuela. En este momento, continuamos trabajando institucionalmente con las partes involucradas y todos los actores de nuestra Institución", detallaron.

"En este hecho interviene un menor de edad y un personal de la Institución, por lo que rige plenamente la obligación legal de resguardar su identidad, imagen y su intimidad. La Ley 26.061 y las normas locales aplicables prohíben difundir datos, imágenes o referencias que permitan identificarlos directa o indirectamente cuando ello pueda afectar su dignidad o buen nombre. Por ello instamos a los medios, a las cuentas de redes ya las familias a no compartir nombres cursos, fotos, audios ni detalles que permitan identificar al alumno o al docente", remarcaron haciendo hincapié en la identidad de los implicados.

Asimismo, pidieron respeto hacia toda la comunidad educativa, que afronta con dolor y profesionalidad este episodio y continúa con su tarea educativa con normalidad. "Agradecemos a las familias que esperan la información oficial de la Escuela ya los medios que actúan con responsabilidad en la protección de niños, niñas y adolescentes. Que este episodio es también una oportunidad para renovar, como enseñaba San Francisco, el camino de la paz y el bien", concluyeron.

