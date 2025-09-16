Violencia escolar: qué resolvieron los directivos del CPEM 67 tras la brutal golpiza que recibió una alumna

Una estudiante de 14 años fue brutalmente golpeada, por un grupo de chicos de otra escuela, y quedó lesionada.

Sin clases en el CPEM 67 tras los hechos de violencia escolar que tuvo como protagonista a una alumna golpeada.

El CPEM 67 de Centenario tomó una decisión, que fue informada a la comunidad educativa, tras los hechos de violencia escolar que sufrió una alumna el pasado jueves, cuando fue atacada a golpes de puño por un grupo de chicos de otra escuela.

Según denunciaron los padres de la alumna de 14 años, su hija bullying desde el año pasado y que el ataque fue organizado por compañeras de su curso.

De acuerdo al relato de los padres a LMNeuquén , alrededor de las 13 del último jueves la adolescente fue interceptada por un grupo de jóvenes que la golpeó de manera brutal. El incidente ocurrió en la plazoleta situada detrás del APADIC y a pocas cuadras de la escuela, ubicada en calles Alfonsina Storni y Astor Piazzolla. Su madre dijo que las amenazas que le venían realizando se concretaron y su hija fue atacada por los hijos de un ex boxeador de la ciudad, un joven de 16 años y su hermana de 15, que le propinaron múltiples golpes de puño.

La resolución de la escuela

El equipo directivo del CPEM N.º 67 compartieron un comunicado con la comunidad educativa luego de los episodios de violencia que tuvo lugar a pocas cuadras de esa institución con una estudiante de segundo año.

En primer lugar, desde la dirección se aclaró que las decisiones fueron tomadas colectivamente y con el respaldo de la Supervisión, Jefatura de Supervisores, Dirección de Nivel, Equipo de EAOPIE Centenario, y ATEN Centenario.

"Queremos informar a las familias y a nuestros/as estudiantes cómo venimos actuando debido a los hechos ocurridos y a las situaciones que se han estado presentando en la escuela este último tiempo", adelantaron tras indicar que el lunes lo destinaron a una jornada de reflexión con el fin de analizar lo sucedido, y acordar criterios y decisiones en conjunto. Participaron cada uno/a de los actores de la institución, quienes entre todos resolvieron este martes y el miércoles 17 de septiembre "se continuará con la suspensión de clases, con estudiantes en ambos turnos, con el fin de que el equipo docente y demás actores puedan plantear las modificaciones necesarias de nuestros acuerdos escolares de convivencia".

Adelantaron desde el secundario que "próximamente se dará aviso de cómo se continuará los demás días". Agregaron: "Entendemos que estas situaciones nos movilizan, y nuestro compromiso con nuestros/as estudiantes y su seguridad es lo principal, por lo cual seguiremos trabajando desde lo pedagógico, revalorizando nuestro rol como educadores/as, defendiendo los derechos de nuestras adolescencias. Agradecemos su comprensión".

Cómo sigue la salud de la adolescente

La joven tuvo que ser trasladada a un centro de salud para evaluar su estado tras la golpiza. Luego de someterla a distintos estudios, pudieron determinar que tiene una rotura en su mandíbula. Además, la adolescente manifestó un fuerte dolor en el hombro, que resultó ser producto de un desplazamiento en el cartílago.

"Es muy difícil lo que uno vive como mamá en estas situaciones, te encontrás sola para todo. Ahora le están haciendo resonancias para estudiarla mejor, pero todavía tengo que buscar un médico maxilar, un oculista y un psicólogo", expresó Estefanía, madre de la adolescente, a LMNeuquén hace unos días.