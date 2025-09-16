El pronóstico del tiempo: se viene la tormenta para Neuquén

Cada vez más cerca del inicio formal de la primavera , pero los días ya no serán tan templados ni reinará el buen tiempo en Neuquén . El pronóstico anticipa desmejoramientos temporarios, al menos para los próximos días.

Tras los días de calor que se vivieron durante el fin de semana en la región, para mediados de esta semana se prevé que un leve descenso de la temperatura y tormentas para este miércoles y jueves.

Según el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), para la madrugada de este miércoles el cielo ya estará mayormente nublado, con una temperatura que andará por los 10 grados, con viento prácticamente ausente. En horas de la mañana continuará mayormente nublado y la temperatura ascenderá a los 14 grados. Respecto al viento, empezará a soplar de forma leve desde el sector Sudeste. Por la tarde se prevén tormentas aisladas y una temperatura que ascenderá a los 19 grados en la zona con viento de hasta 22 kilómetros por hora. Hacia la noche seguirán las tormentas aisladas con 18 grados de temperatura y viento leve.

alerta tormenta

Ingreso de aire húmedo a la región

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) pronosticó que a partir del miércoles ingresará aire húmedo proveniente del Atlántico con viento del sudeste. Anticipó que estará inestable con formación de tormentas dispersas. El organismo regional adelantó que se mantendrá la inestabilidad en la semana con probables lluvia y chaparrones en el centro este de la región. Mientras que en la cordillera se esperan lluvias y nevadas. Recién mejorarán las condiciones el domingo.

Para este miércoles anticipó tiempo inestable durante el día, con una temperatura máxima de 22 grados y ráfagas de viento de hasta 31 kilómetros por hora. Durante la noche están previstas lluvias débiles y dispersas con una temperatura mínima de 6 grados. En tanto que las ráfagas llegarán a los 35 grados.

Según el SMN, el jueves seguirán las tormentas aisladas durante gran parte de la jornada. Se esperan esas tormentas por la madrugada con una temperatura de 9 grados y viento de 23 a 31 kilómetros por hora. Por la mañana estará mayormente nublado con una temperatura de 12 grados y viento leve. Las tormentas aisladas seguirán durante la tarde y noche. La temperatura máxima será de 21 grados y el viento de leve irá desapareciendo.

Lluvia (7) Maria Isabel sanchez

La AIC no pronosticó precipitaciones para este jueves, pero sí cielo cubierto durante toda la jornada en Neuquén. Durante el día se registrará una temperatura máxima de 19 grados, es decir que continuarán las tardes templadas. Además, anticiparon que habrá viento moderado con ráfagas de 30 kilómetros por hora. Ya en horas de la noche la temperatura descenderá a los 6 grados con viento leve y ráfagas de 21 kilómetros por hora.