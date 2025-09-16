Beneficios exclusivos del BPN en comercios para disfrutar esta Semana de Primavera

Los rubros con promociones son servicios y actividades turísticas, artículos de pesca, transporte, alojamiento, viveros, florerías y camping.

El BPN ofrece una promoción especial para la semana de la primavera.

Con motivo del inicio de la primavera, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) lanza una promoción especial para la llegada de esta estación que invita a renovarse y disfrutar. Desde el lunes 15 y hasta el sábado 20 de septiembre inclusive, habrá beneficios exclusivos en comercios adheridos de Neuquén y Río Negro.

Durante toda la Semana de Primavera, se podrá financiar compras en hasta 6 cuotas sin interés con la tarjeta Confiable, y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa o MasterCard emitidas por la entidad.

La promoción es válida en los comercios que integran el Club de Beneficios BPN, y abarca rubros ideales para esta época del año: servicios turísticos, artículos de pesca, transporte, alojamiento y actividades turísticas, viveros, florerías y camping.

El listado completo de comercios adheridos y más información sobre esta y otras promociones vigentes se encuentra disponible en el sitio web institucional del banco: www.bpn.com.ar, sección Club de Beneficios.

Además, quienes aún no cuenten con tarjetas BPN pueden solicitarlas en cualquier sucursal o gestionarlas de manera online, para comenzar a disfrutar de todos los beneficios que la entidad ofrece para esta primavera y todo el año.

Beneficios para trabajadores de Calf y el BPN: cómo es el convenio

CALF y la Asociación Mutual del Personal del Banco Provincia de Neuquén firmaron el 15 de julio dos convenios de colaboración mutua para potenciar el servicio de Sepelios a los empleados del sistema financiero y brindarle al personal de la Cooperativa el acceso a espacios recreativos.

El primer convenio, rubricado en la sede de CALF contempla la prestación al personal de la mutual, el servicio solidario de sepelios y toda asistencia adicional, independientemente de que sean usuarios del servicio de energía eléctrica.

La firma de los acuerdos forma parte del plan estratégico desarrollado por las actuales autoridades con el objetivo de "ser un puente para llegar con la cobertura del servicio social a todos los vecinos y vecinas", hasta un radio de 50 kilómetros de la ciudad de Neuquén y disponer para los empleados mejoras en su recreación individual y familiar.

El convenio establece que la Mutual del Personal del BPN, deberá adherir a sus afiliados al servicio social, garantizando cobertura al titular, su cónyuge e hijos cuyo monto del valor de la cuota social es de $ 9.140,36 mensual al día de la fecha, quedando dicho monto sujeto a las actualizaciones semestrales.

El presente convenio tendrá vigencia durante doce meses prorrogable tácitamente por periodos iguales sucesivos.

El otro convenio firmado está dirigido a los empleados de CALF denominados administrativamente “fuera de convenio” quienes podrán hacer uso de los servicios en el Complejo Recreativo A.M.P.B.P.N., ubicado en Saturnino Torres y Av. Costanera de la ciudad de Neuquén. Podrán de esta forma contratar la colonia de verano; hacer uso de la pileta, y/o salones, conforme a las normas de admisión y reglamento de uso establecidos por la mutual y bajo las condiciones del presente convenio.

Otro punto destacado del segundo convenio es que los empleados de la Cooperativa alcanzados podrán contratar el servicio de turismo, conforme al reglamento de uso de los alojamientos propios y a los términos y condiciones de contratación vigentes y establecidas por la mutual.