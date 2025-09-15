¿Quién es la víctima del salvaje asesinato en el barrio Islas Malvinas?

Se concretó la acusación en contra del vecino que protagonizó el crimen y una jueza resolvió que permanezca preso en su casa. La fiscalía pedirá una revisión.

La fiscalía acusó al hombre por el salvaje crimen y reclamó que se le dicte la prisión preventiva.

La fiscalía neuquina acusó al hombre que apuñaló mortalmente a un vecino en el barrio Islas Malvinas y reveló que el incidente se inició cuando dos mujeres empezaron a arrojar piedras contra un domicilio ubicado sobre calle Antú . La víctima se limitó a arrojarles agua fría con un balde en un intento de que se alejen y, en esas circunstancias, se acercó otro vecino y le aplicó una estocada en el pecho, provocándole una herida fatal.

Durante una audiencia de formulación de cargos realizada este lunes, la fiscal del caso, Lucrecia Sola , y la asistente letrada, Agustina Bouyer, imputaron un hombre, identificado por sus iniciales como E.C. , por el homicidio de Pedro Benjamín Cordero Fernández.

También pidieron que quede detenido en prisión preventiva, pero la jueza de turno, que accedió a la formulación de cargos, consideró que para cautelar el proceso bastaba con dictar una detención domiciliaria.

El asesinato fue cometido el 13 de septiembre, alrededor de las 22:42, frente a una casa del barrio Islas Malvinas.

Ese día se produjo una discusión entre un hombre y una mujer que habían sido pareja. Durante el conflicto, la mujer y una familiar arrojaron piedras y elementos contundentes contra la vivienda, causando roturas de vidrios y daños sobre un vehículo, mientras que el hombre intentó repeler la agresión tirándoles agua fría con un balde.

La hipótesis del caso de la fiscalía es que, en ese contexto, Fernández, que estaba dentro de la vivienda, salió a intentar calmar la situación, pero E.C., también expareja de la mujer que se había acercado al lugar, lo apuñaló con un arma blanca. El ataque le provocó la muerte por taponamiento cardíaco, pese a la atención médica recibida.

El reclamo de la prisión preventiva

Tras formular cargos por el delito de homicidio simple en carácter de autor (artículos 45 y 79 del Código Penal) la fiscal Sola explicó que aún resta realizar una serie de medidas, como pericias de ADN sobre prendas y cuchillos, entrevistas y apertura de teléfonos, por lo que solicitó a la jueza de garantías Natalia Pelosso un plazo de 4 meses para concluir la investigación.

Las representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) pidieron a la magistrada de turno que durante un plazo mayor al de la investigación, de 6 meses, el imputado permanezca detenido en prisión preventiva.

La fiscal sostuvo que, de mantenerse en libertad, E.C. podría fugarse, ya que no tiene arraigo ni un trabajo estable.

Sola argumentó que “se trató de un hecho violento”, en el que el acusado intervino “en un conflicto que le era ajeno”. “La dinámica del ataque demuestra desprecio por la vida y una elevada expectativa de pena de prisión efectiva”, afirmó la fiscal, y luego precisó que los elementos con los que cuenta la fiscalía, a 48 horas del hecho, permiten conformar una imputación sólida.

Además del riesgo de fuga, precisó que también existe peligro de entorpecimiento de la investigación, en tanto que E.C. ocultó el arma utilizada e incluso se cambió de ropa luego de escapar. Como segundo aspecto de este peligro procesal, Sola aseguró que podría intentar influir en los testigos del hecho.

Detención domiciliaria

Tras escuchar a las partes, la jueza Pelosso tuvo por formulados los cargos y fijó el plazo de investigación en 3 meses, pero rechazó la prisión preventiva del imputado. En su lugar, accedió a un pedido de detención domiciliaria por 4 meses solicitado por la defensa.

Sola y Bouyer pidieron que un tribunal revise el rechazo de la prisión preventiva, por lo que la oficina judicial deberá fijar una nueva audiencia en las próximas horas.