Un hombre fue asesinado a puñaladas por la ex pareja de su novia

El hecho ocurrió en la madrugada de este jueves en barrio Sapere. La mujer activó el botón antipánico.

En la madrugada de este jueves se registró un homicidio en barrio Sapere . Un hombre asesinó a puñaladas a la pareja de su ex. La Policía detuvo al presunto asesino que, de acuerdo a la información policial, se encontraba en situación de calle, pero aún no secuestró el arma blanca.

"La mujer que dio aviso por medio del sistema de alerta se encuentra bien, está aportando información", indicó el Jefe de la Comisaría Primera, Antonio Muñoz, al respecto de la mujer.

Luego de la activación de un botón antipánico , las autoridades encontraron a la víctima en la costa del río, gravemente herido y fue trasladado al hospital, pero no logró sobrevivir.

Qué se sabe sobre el crimen en barrio Sapere

El botón antipánico es el dispositivo que se le otorga las mujeres para casos de violencia de género porque en situación de riesgo permite alertar rápidamente a las autoridades sobre una situación de peligro inminente. En el caso del homicidio de Sapere, este sistema fue fundamental para pedir ayuda.

El trasfondo de violencia previo aún no está claro, pero como adelantó el comisario, tanto el presunto asesino como la víctima estaban en situación de calle, sin tener un lugar fijo para residir de manera permanente o transitoria, y un entorno seguro.

Todo habría comenzado minutos antes de las 5:30, en calle Río Uruguay, cuando, de acuerdo con los primeros datos, la activación del dispositivo antipánico alertó a la Policía, que acudió al sector. Al llegar, los efectivos no encontraron a la persona que había pedido asistencia, pero vecinos y transeúntes hicieron señas para guiarlos hasta la costa del río, donde hallaron a un hombre herido gravemente con arma blanca.

Los botones antipánico están en funcionamiento desde 2016 en Neuquén. Los botones antipánico están en funcionamiento desde 2016 en Neuquén.

La víctima fue trasladada de urgencia en “código rojo” por personal del SIEN hacia el hospital, pero falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de las lesiones. "El hombre arribó al hospital ya sin signos vitales", informó Muñoz, en medio de la conmoción que generó el caso y acotó que estaría pernoctando en unas casillas cercanas a la costa del río Neuquén.

De acuerdo con las primeras testimoniales recogidas en el lugar, el agresor sería la expareja de la mujer que activó el botón antipánico. Según explicó el comisario Muñoz, esta persona se habría comunicado con la actual pareja de la mujer y lo citó a un domicilio ubicado frente al río, en el sector de casillas precarias.

A pesar de que la mujer le pidió que no fuera, la víctima se dirigió igualmente al lugar, donde se produjo el ataque fatal. En tanto, aseguró que el arma blanca no pudo ser secuestrada por personal de Criminalística que intervino en la escena del crimen, aunque siguen trabajando en el lugar en procura del hallazgo de elementos.

El presunto autor del hecho se encuentra demorado, mientras que la fiscalía y la policía continúan con la toma de testimonios y el levantamiento de pruebas en la escena. "Se dio intervención al doctor Andrés Azar de la Fiscalía de Delitos contra las Personas, quien dispuso ciertas medidas, recepción de declaraciones a los testigos y tenemos a la persona de morada", precisó Muñoz.