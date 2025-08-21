Le robaron el auto y se lo destruyeron: la mala sangre de su dueño

El damnificado relató la peripecia que atravesó su auto, un Renault Clio. Hoy solo quiere recuperarlo. "Duele... las fotos son para sufrir", dijo.

El damnificado solo quiere recuperar el auto y ver si lo puede arreglar o ya lo da por perdido. Quedó secuestrado por la Policía, tras el choque.

"Acá estoy, bajoneado... pensando cómo sacar plata de algún lado para arreglarlo, si tiene arreglo. La Policía no me deja verlo todavía. Tengo que esperar que me llamen". Así describe Santiago Jesús Milla Mateu la "mala sangre" que se llevó tras sufrir el robo de su Renault Clio, color gris, modelo 2008. "Parte de la familia" , dice.

Un martes se fue a dormir, y al día siguiente, ya no lo encontró. Lo había dejado estacionado frente a su casa, sobre calle Olivares al 5.500, en el loteo El Trébol (Valentina Norte Rural). Horas más tarde, lo reconoció por las llantas blancas en una foto que se viralizó y dolió ver: las personas que se lo robaron, vaya a saber con qué intención, terminaron chocando contra un poste de luz y luego un nicho de gas.

" Vi las fotos como quien no quiere ver. Las vi para sufrir" , dijo el trabajador y técnico en refrigeración, en diálogo con LMNeuquén.

choque nicho de gas

Primero sintió algo parecido al alivio: pensó que nunca más lo vería. Pero cuando entendió cómo había terminado, la sensación se transformó en otra cosa. "Cuando vi el choque, fue un bajón. Adelante, quedó muy destruido. No sé si lo voy a poder arreglar o lo doy por perdido y queda para vender los repuestos", contó el damnificado. Un joven trabajador neuquino, de 35 años.

Este jueves tomó envión y se acercó hasta el lugar donde fue el choque. Así encontró y recuperó la chapa patente del vehículo. "Quedó colgada de una especie de paredón", contó.

Robo y destrucción en minutos

El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles, pasadas las 3. El choque, en sí, tuvo lugar en la calle Thomas al 2.500.

auto robado y chocado

“Me levanté tipo 9, y al salir de mi casa, vi que faltaba el auto. No tengo cámaras. Lo publiqué en mi estado de WhatsApp, y enseguida un amigo me dijo que habían chocado un Clio, que lo había visto en las noticias. Me fijé si era el mío, y lo distinguí por las llantas blancas", recordó. Así se vino a enterar de la peripecia de su auto.

Cree que los ladrones -de los cuales uno fue identificado y liberado por la Policía, y otro se fugó- no alcanzaron ni a dar una vuelta. "Se han ido de acá y chocaron al toque", advirtió; e imaginó un posible recorrido: "Fueron hasta el final del barrio San Lorenzo, tomaron la calle nueva que conecta con El Trébol, circulando en contramano; y después de pasar cerca del cuartel de Bomberos que hay en la zona, doblaron en la esquina de la calle Novella y ahí perdieron el control".

Lo cierto es que impacto -más allá de la trayectoria que pudo haber hecho el rodado- fue brutal: el auto chocó primero contra un poste de luz, luego contra el pilar de electricidad de una vivienda y finalmente contra un nicho de gas. "El frente está destruido. Es terrible cómo quedó", relató el dueño.

El siniestro dejó a dos viviendas, por lo menos, sin suministro de gas. "Una chica que vive a unas casas del choque es matriculada, y cuando fue, le dijeron todo lo que tenía que comprar. Están sin gas todavía, y la gente damnificada quiere iniciarle acciones legales al que manejaba", agregó Milla Mateu.

Una inversión que duele perder

Santiago es neuquino de toda la vida. Vive en un terreno, junto a su hermano y su cuñada; y el Clio era mucho más que un medio de transporte que usaba todos los días. “Primero lo tuvo mi hermano. Desde 2015 lo tengo yo. Ya hace 20 años que es parte de la familia. La idea era que quede conservarlo, que quede para mis sobrinos", explicó.

auto robado y chocado

El Clio: un bien al que le tomaron mucho cariño y una inversión, después de trabajar mucho para adquirirlo. "La vas piloteando, creciendo. Para mí que soy un trabajador, duele. No tengo otra cosa. No puedo pensar en otra cosa. Lo que quiero es recuperar mi auto", expresó.

Lo que se sabe del destino del vehículo es que momentáneamente sigue secuestrado en poder de la Policía, en el predio de Río Colorado o en Parque Industrial. Por ahora, lo único que conserva del auto es la cajita del embrague nuevo que compró. "Lo iba a desarmar ese día, pero pasó lo que pasó", se lamentó.

Mientras espera poder recuperar su vehículo, destruído o no, también desea que los responsables reciban "un castigo". Más allá del robo, advirtió que podrían haber atentado contra la vida de otras personas en la alocada carrera que realizaron.

loteo-el-trebol.jpg

Cómo fue el siniestro, según la Policía

Según pudo saber LMNeuquén, el fuerte choque ocurrió este miércoles por la madrugada, pasadas las 3, en calle Thomas al 2500. El comisario Martín Corzo, jefe del Cuartel de Bomberos n°6 de barrio Hipódromo indicó que un conductor perdió el control de su auto Renault Clio por motivos que se investigan e impactó un nicho de gas y a su vez un pilar de cemento de la conexión de luz, ocasionando importantes daños.

El suceso motivó la presencia de Bomberos de manera preventiva y de personal de la empresa Camuzzi para las refacciones necesarias, dado que el impacto ocasionó una pérdida de gas. Por este motivo, se evacuó preventivamente a unas cuatro familias de las viviendas colindantes.

El personal de Camuzzi trabajó en la conexión de gas destruida, mientras que los bomberos retiraron la batería de uno de los autos estacionados en la calle y contuvieron la caída de un poste. Además, una vez finalizadas las tareas, se les recomendó a los propietarios de las viviendas afectadas que ventilen los ambientes para evitar cualquier riesgo por exposición a restos de gas.

Alrededor de las 5:30 finalizaron las tareas y los vecinos pudieron volver a sus domicilios. Personal de Comisaría 18 también colaboró con las tareas.

Desde su casa, ubicada en el Loteo El Trébol, hasta el lugar del accidente de tránsito, calcula que hay alrededor de 10 cuadras de distancia.