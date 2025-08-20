Chocó contra un nicho de gas y un poste, ocasionó una pérdida y debieron evacuar a familias

Ocurrió en calle Thomas al 2500 este miércoles a la madrugada. Los Bomberos se hicieron presentes en el lugar y no hubo personas lesionadas.

Un fuerte choque protagonizado presuntamente por un conductor borracho en el oeste neuquino terminó ocasionando un importante despliegue a partir de una pérdida de gas. Ya no hay riesgos en el lugar y el conductor habría recobrado la libertad. Los detalles del hecho.

Según pudo saber LMNeuquén, el fuerte choque ocurrió este miércoles por la madrugada, pasadas las 3, en calle Thomas al 2500. El comisario Martín Corzo, jefe del Cuartel de Bomberos n°6 de barrio Hipódromo indicó que un conductor perdió el control de su auto Renault Clio por motivos que se investigan e impactó un nicho de gas y a su vez un pilar de cemento de la conexión de luz, ocasionando importantes daños.

El suceso motivó la presencia de Bomberos de manera preventiva y de personal de la empresa Camuzzi para las refacciones necesarias, dado que el impacto ocasionó una pérdida de gas. Por este motivo, se evacuó preventivamente a unas cuatro familias de las viviendas colindantes.

comisaria 18 gran neuquen.jpg

El personal de Camuzzi trabajó en la conexión de gas destruida, mientras que los bomberos retiraron la batería de uno de los autos estacionados en la calle y contuvieron la caída de un poste. Además, una vez finalizadas las tareas, se les recomendó a los propietarios de las viviendas afectadas que ventilen los ambientes para evitar cualquier riesgo por exposición a restos de gas.

Alrededor de las 5:30 finalizaron las tareas y los vecinos pudieron volver a sus domicilios. Personal de Comisaría 18 también colaboró con las tareas.

Por otro lado, por trascendidos se pudo conocer que uno de los ocupantes del Clio logró darse a la fuga, mientras que otro permaneció en el lugar tras sufrir algunos golpes en el choque. Aunque intervinieron efectivos de Tránsito, no se conoció si se pudo someter a un control de alcoholemia al conductor y entrevistarlo para determinar qué ocasionó el accidente. No obstante, algunos testigos aseguraron que se trataba de un caso de alcohol al volante.

Un motociclista murió tras chocar contra una columna

La noche del jueves pasado se tiñó de luto en Cipolletti cuando, pasadas las 23, un violento siniestro vial en la calle Julio Dante Salto, a la altura de la cancha del club Los Cerezos, dejó como saldo un motociclista muerto y otro herido de gravedad.

Según informaron fuentes policiales, el aviso inicial llegó a través de un llamado de vecinos que se toparon con la escena. Una motocicleta caída sobre la cinta asfáltica y, a pocos metros, dos hombres tendidos en el pavimento. Uno de ellos no respondía a los llamados.

El sector, que cuenta con buen pavimento y alumbrado público, se convirtió en el escenario de un trágico final. Personal policial arribó de inmediato y solicitó la intervención del Servicio de Emergencias Médicas (SIERME). Los profesionales constataron que uno de los jóvenes, identificado como Gutiérrez y oriundo de Cipolletti, había fallecido en el lugar. Su acompañante, también vecino de la ciudad y de 28 años, fue trasladado al hospital local con una fractura en una de sus piernas.

accidente transito cipo (2) La moto en la que circulaba la joven víctima del trágico accidente.

De acuerdo con las primeras pericias realizadas por el gabinete de Criminalística y bajo las directivas de la Fiscalía, la moto se desplazaba por Julio Dante Salto en sentido sur–norte cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control y terminó impactando contra una columna de alumbrado público ubicada en la banquina.

El choque provocó la inmediata caída de ambos ocupantes. Ninguno llevaba casco, lo que habría potenciado la gravedad de las lesiones sufridas. “La dinámica del accidente está en plena etapa de reconstrucción, pero todo indica que la colisión contra el poste fue determinante para el desenlace fatal”, indicó una fuente policial a este medio.