La Expo anual de petróleo y gas abrió las inscripciones para la edición 2025

El evento más importante en la industria de los hidrocarburos se realizará entre el 8 y el 11 de septiembre en La Rural.

Llega a Buenos Aires una nueva edición del AOG Expo , un evento organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) en conjunto con Messe Frankfurt Argentina . La jornada es gratuita y está dirigida a profesionales y empresarios especializados en hidrocarburos.

La Exposición Internacional del Petróleo y del Gas, AOG Expo 2025, se llevará a cabo d el 8 al 11 de septiembre y tendrá lugar en el Predio Ferial de La Rural, en Buenos Aires. Este año, participarán más de 400 empresas y se esperan más de 25.000 visitantes nacionales e internacionales.

El evento reunirá profesionales, especialistas y empresarios del sector, generando un entorno clave para debatir acerca del futuro, impulsar proyectos y fomentar alianzas estratégicas. La exposición incluirá lanzamientos, presentaciones técnicas, actividades institucionales y múltiples instancias de networking, distribuidos en una superficie total de 35.000 metros cuadrados.

Además, esta edición contará con la Plaza de Máquinas, una gran superficie al aire libre donde estarán exhibidas una gran variedad de maquinaria pesada y soluciones tecnológicas para operaciones en campo y transporte. Esta exposición, ya está consolidada en la versión neuquina del evento, pero llegará por primera vez a suelo porteño.

ON - AOG (41).jpg Omar Novoa

Las mejores propuestas de la jornada

Una de las actividades más importantes de esta edición, es el 5° Congreso Latinoamericano de Perforación, Terminación e Intervención de Pozos, un evento técnico de gran relevancia en el ámbito energético de la región. Este programa, diseñado para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias, contará con la presencia de operadores y compañías de servicios lideres en Latinoamérica.

Otra de las propuestas disponibles será el Innovation Day. Este año, el lema es “Inspirar la transformación: innovación y colaboración en la industria”. Esta actividad, constará de charlas inspiradoras, casos reales, networking y mesas redondas con referentes del sector. Además, estará dividida en cuatro bloques temáticos que estarán centrados en abordar las tendencias que marcarán el rumbo de la energía en los próximos años. Entre las empresas confirmadas se encuentran Grupo Techint, CORVA e YPF.

Por otro lado, se llevará a cabo la novena edición de la Jornada Jóvenes Oil & Gas (JOG). Este espacio, está pensado en especial para todos aquellos estudiantes y profesionales que se encuentran en formación. El objetivo de esta propuesta, es lograr conectar a los referentes más reconocidos del ámbito energético, con las nuevas generaciones. De esta manera, se apunta a promover el desarrollo profesional de los más jóvenes.

Inscripciones abiertas

La jornada, está orientada exclusivamente a empresarios y profesionales del sector y la entrada es sin cargo. Los menores de 16 años que quieran asistir, deberán ingresar acompañados de un adulto.

oil-and-gas

La acreditación online, se puede hacer a través de la página web aog.com.ar. El día del evento, los inscriptos deberán contar con su DNI para validar su identidad.

Por otro lado, las instituciones educativas relacionadas con el sector que tengan interés en asistir a la muestra como actividad extracurricular, podrán hacerlo con previa autorización de la organización y pueden obtener más información en la página.