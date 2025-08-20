Nueva preocupación para el Gobierno: el Senado sesionará este jueves con una agenda clave

Se debatirán los proyectos de financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica, además de decretos ya rechazados en Diputados.

El Senado de la Nación sesionará este jueves desde las 11 de la mañana , luego de que el interbloque de Unión por la Patria lograra adelantar el debate de iniciativas con fuerte impacto político. La intención inicial de la conducción de la Cámara era convocar recién la semana próxima, pero la presión de distintos sectores opositores derivó en un cambio de postura.

En la reunión de Labor Parlamentaria que encabezó la vicepresidenta Victoria Villarruel, se acordó el temario que incluye los proyectos de financiamiento universitario y la emergencia en pediatría, que obtuvieron despacho en comisión el martes. También figuran en la agenda los decretos delegados y acuerdos militares, que ya fueron rechazados en la Cámara de Diputados.

La decisión de sesionar esta semana fue impulsada por un grupo de senadores que reclamó no demorar el tratamiento de las leyes vinculadas a la educación superior y al Hospital Garrahan. Martín Lousteau, Mónica Silva , Beatriz Ávila, Pablo Daniel Blanco, Alejandra Vigo y Guadalupe Tagliaferri fueron quienes plantearon a Villarruel la necesidad de convocar de inmediato.

SENADO

Finalmente, este miércoles por la tarde se resolvió confirmar la sesión para este jueves, con la expectativa de darle tratamiento a las medias sanciones de Diputados sobre universidades y el Garrahan, además de decretos ya rechazados en Diputados.

Fuentes legislativas aclararon que los vetos presidenciales tratados en la Cámara de Diputados no podrán ser abordados en esta oportunidad, ya que deben ser girados formalmente por las autoridades de la Cámara baja antes de llegar al Senado.