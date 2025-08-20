"No creo que los niños tengan derecho a ser curados en el Garrahan", los polémicos dichos de una senadora

Ocurrió durante una reunión de comisión en la Cámara alta. Ella dijo que fue malinterpretada y legisladores salieron al cruce. El video del controversial momento.

Álvarez Rivero subrayó que la atención de salud corresponde a las provincias y cuestionó la centralidad del Garrahan.

La senadora cordobesa del Frente Pro Libertad, Carmen Álvarez Rivero , habló durante el debate sobre la emergencia sanitaria pediátrica, que tiene como objetivo darle más fondos a los hospitales de alta complejidad infantil, y generó controversia por una polémica frase. "Los niños argentinos no tienen derecho a venir al Garrahan a ser curados", dijo.

En su intervención, Álvarez Rivero subrayó que la atención de salud corresponde a las provincias y cuestionó la centralidad del Garrahan. "La salud privada y la salud pública cordobesa atienden a mucha población de otras provincias. De Catamarca, La Rioja, Santiago y hasta La Pampa. Se debe a que la Argentina está pobre", expresó.

Y agregó: "Por eso la frase que 'la salud de alta complejidad es de competencia federal' es falsa. La salud, y no hay más distinción, es de competencia provincial ".

En este sentido, lanzó una polémica frase al advertir sobre el impacto económico que, según la senadora de Córdoba, recae en su provincia y diversas jurisdicciones. "Me gustaría que se asignaran también más recursos a Córdoba cuando atendemos a personas de otra jurisdicción. Eso recae sobre las espaldas de los cordobeses”.

“Hay que discutir el sistema de salud en su conjunto. Quiero hacer un aporte: no creo que los niños argentinos tengan derechos a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado", sostuvo.

"Todos los niños tienen derecho al acceso a la salud"

Rápidamente los legisladores presente en el Salón Illia del Senado, salieron al cruce por sus dichos. El primero de ellos fue Martín Lousteu, quien sostuvo que sus declaraciones son de un "nivel de violencia inusitado".

"Un país es injusto cuando lo que uno tiene a disposición depende del lugar en que uno nace. Que alguien diga que 'los niños en la Argentina, cuando tienen una patología grave, no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan' da idea de cuán proclive a la injusticia es la cabeza de una persona y cuán alejada está de eso", aseveró.

Por otro lado, la senadora catamarqueña Lucía Corpacci, de Unión por la Patria, replicó de inmediato tras escucharla: "La verdad, le tengo que decir que creo que todos los niños tienen derecho al acceso a la salud".

En la misma línea, la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital) sostuvo: "Hay que recordar la Constitución y el derecho a la salud, que lo tiene que garantizar el Estado . También la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene carácter constitucional. Una de las cosas que plantea es el acceso equitativo, cercano e inmediato a la salud de los niños, niñas y adolescentes de cada uno de los países".

La senadora hizo su descargo: "Me parece que fui malinterpretada”

Tras el fuerte cruce que se presenció en la comisión, Álvarez Rivero retomó sus polémicos dichos y lanzó: "Me parece que fui malinterpretada. Los chicos que se operan en el Garrahan no tienen nada que ver en esta discusión, por supuesto", dijo.

Sin embargo, retomó su visión provincialista: "No podemos dejar de entender que si la competencia de la salud es provincial, que haya un hospital pago por todos, hay que decir la verdad: ¿a quién le proveen más servicio? A la población de ciudad de Buenos Aires y de AMBA. Esa es la atención mayoritaria".

De igual manera, pese a los cruces entre legisladores, se aprobó en comisiones el dictamen para declarar la emergencia sanitaria en salud pediátrica y residencias médicas.