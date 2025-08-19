Copa Libertadores: Racing le ganó con épica a Peñarol en un partidazo y está en cuartos

La Academia ganó 3-1 en Avellaneda, dio vuelta la serie y se metió entre los ocho mejores del torneo continental. En la próxima ronda enfrentará a Vélez.

El cabezazo de Franco Pardo que le dio el triunfo a Racing en el final.

Racing Club venció 3-1 a Peñarol de Uruguay en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El equipo dirigido por Gustavo Costas revirtió el 0-1 sufrido en la ida en Montevideo y, con un global de 3-2, avanzó a la siguiente fase donde enfrentará a Vélez Sarsfield.

El partido se disputó bajo una fuerte presión en las tribunas y con un campo de juego afectado por las lluvias caídas durante toda la jornada en Buenos Aires. Racing entendió desde el inicio que debía salir a imponer condiciones y a los seis minutos abrió el marcador. Tras un cabezazo de Marcos Rojo en un tiro de esquina, la pelota quedó frenada en el área chica por el agua acumulada y Adrián “Maravilla” Martínez empujó la pelota para el 1-0. Ese tanto igualó la serie en el resultado global y encendió la expectativa de los hinchas locales.

La reacción de Peñarol no tardó en llegar. A los 11 minutos, Maximiliano Silvera exigió al neuquino Gabriel Arias con un remate cruzado que el arquero desvió. Tres minutos más tarde, Nahuel Herrera ganó en el área tras un córner y de cabeza puso el empate 1-1 . Con ese gol, los uruguayos recuperaban la ventaja en la serie.

La primera etapa continuó con un desarrollo intenso. Racing intentó imponerse con el juego aéreo, una herramienta favorecida por el mal estado del campo. A los 34 minutos, Marcos Rojo volvió a convertir de cabeza, pero el árbitro Wilmar Roldán, tras la revisión del VAR, anuló el tanto por una infracción en la jugada. La polémica encendió el partido y generó discusiones en ambos bancos de suplentes.

Racing lo dio vuelta en el complemento

En el segundo tiempo, el conjunto argentino mantuvo la presión sobre la salida de Peñarol. Adrián Balboa tuvo una clara ocasión de cabeza cerca del arco, pero su remate se fue desviado. Mientras tanto, el entrenador uruguayo Diego Aguirre decidió reforzar la defensa con el ingreso de Pedro Milans en lugar de Davis Terans, una de las figuras de su equipo.

El momento decisivo llegó a los 79 minutos. Duván Vergara probó desde afuera del área, el arquero Brayan Cortés dio rebote y, en la segunda jugada, Emanuel Gularte derribó a Martínez dentro del área. El juez sancionó penal y el propio delantero lo convirtió en el 2-1, resultado que volvía a emparejar la serie.

Con el tiempo cumplido y los técnicos pensando en los penales, Racing encontró el gol de la clasificación. A los 93 minutos, Gastón Martirena lanzó un centro desde la derecha y Franco Pardo apareció sin marca para cabecear al 3-1 definitivo. La jugada desató la euforia en Avellaneda y aseguró el pase a los cuartos de final.

El cierre del encuentro tuvo un detalle inesperado: el arquero Gabriel Arias fue reemplazado por Facundo Cambeses en los minutos finales, una decisión pensada para la tanda de penales que finalmente no fue necesaria.

Un argentino a semis

La clasificación a cuartos de final abre lugar a un duelo entre argentinos: el cruce frente a Vélez, que eliminó a Fortaleza con una victoria 2-0 en Liniers. Al menos un representante de nuestro país se meterá entre los cuatro mejores del torneo.