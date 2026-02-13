¿La lesión más insólita del año? Un jugador panameño se lesionó festejando su gol y tuvo que salir en camilla

Un jugador de la U de Chile se lesionó de una manera insólita en la derrota de su equipo por penales ante Juventud por Copa Libertadores.

Pareciera que rápidamente la temporada 2026 ya tiene a un candidato claro para los blooper del años, o incluso podría ser nominado, si existiera, al premio por la lesión más insólita del año. Durante el duelo donde Juventud superó a la Universidad de Chile por la Conmebol Libertadores, la figura José Fajardo fue el autor de un doblete inolvidable -por la lesión-.

Corrían los 74 minutos de partido cuando el delantero quedó mano a mano con el arquero luego de una habilitación en profundidad de un compañero y definió por entre las piernas del arquero de Juventud para estampar el 3-3 en el marcador. Todo marchaba a la perfección para el jugador debido a que los flashes se iban con él, hasta que tomó una mala decisión.

Así como sucede en el fútbol europeo, el jugador panameño de lanzó de rodillas al campo de juego para deslizarse sobre él pero todo terminó en caos: sus rodillas se trabaron y terminó con un profundo dolor a punto tal que minutos más tarde tuvo que ser reemplazado del partido y retirado en camillas.

FAJARDO-LESIÓN

Lionel Messi se lesionó: ¿Debe preocuparse la Selección Argentina?

El astro argentino del Inter Miami de Estados Unidos, Lionel Messi, se desgarró en el amistoso del sábado con Barcelona de Guayaquil en Ecuador y, por esta lesión, se suspendió el partido del viernes en Puerto Rico ante Independiente del Valle.

El capitán de la Selección argentina formó parte del amistoso del sábado 7 de febrero en el estadio Monumental de Guayaquil donde el Inter Miami empató 2-2 con el Barcelona de Ecuador.

En dicho encuentro, Messi sintió una molestia y fue sustituido a los 13 minutos del complemento por el uruguayo Luis Suárez. Finalmente, lo que parecía una simple sobrecarga, se terminó confirmando que fue un desgarro que le demandará 21 días de recuperación al rosarino. Si bien la Selección Argentina no debe preocuparse por la Finalissima, ni mucho menos la Copa del Mundo, es una primera señal de alerta sobre el estado físico del campeón del mundo antes de la cita mundialista.

Ante esto, el cuerpo técnico del equipo estadounidense encabezado por el argentino Javier Mascherano tomó la determinación, en conjunto con el astro, de preservarlo en el próximo partido que iba a tener lugar el viernes ante Independiente del Valle en Puerto Rico y que pueda recuperarse de buena manera en Miami.

Lionel Messi

Por ello, la organización del partido amistoso en la isla caribeña tomó la decisión de suspenderlo y el propio Messi grabó un mensaje para los puertorriqueños en su Instagram, donde aseguró: “El último partido en Ecuador terminé con una molestia y por eso salí antes de terminarlo. Por eso, junto a la gente de la organización y la del club, se decidió suspender este partido. Espero que se pueda reprogramar, que nos podamos ver y que podamos visitarlos prontos. Les agradezco por el cariño, sé que estaban todas las entradas vendidas”.

En sus redes oficiales, el club de Estados Unidos informó que el partido se reprogramó para el jueves 26 de febrero y será en el estadio Juan Ramón Loubriel de la ciudad puertorriqueña de Bayamon. El encuentro se jugará entre la primera y segunda fecha de la MLS, para que los fanáticos portorriqueños puedan ver al Inter Miami como estaba establecido, aunque no hay confirmación sobre si Lionel Messi podrá sumar minutos.