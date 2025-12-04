El pase imposible de Messi en el entrenamiento que sorprendió hasta a sus propios compañeros

Pasan los años pero Lionel Messi no deja de sorprender. Como si hubiera comenzado su carrera deportiva hace pocos años, los fanáticos e incluso sus compañeros de equipo siguen sorprendiéndose con la categoría que tiene cuando el balón esta en su poder.

En un entrenamiento del Inter Miami previo a la final de la MLS (vs Vancouver Withecaps el próximo sábado 6 de diciembre) el astro dejó a todos boquiabiertos en medio de un reducido donde la rapidez mental y física son claves para poder resolver una salida contra los rivales en el menor tiempo posible. Messi recibió presionado por los jugadores y con poco lugar por el espacio reducido pero resolvió de una manera que solo él podía hacerlo en la práctica.

El astro rosarino recibió de frente por parte de un compañero y con dos toques resolvió la salida: la levantó, y de cachetada con un no look , la cambió para un compañero que estaba detrás suyo sobre la derecha. La pelota viajó por el aire y le cayó al compañero que bajó con el pecho un pase exquisito.

Una figura mundial picanteó a Messi previo a enfrentarlo en la final de la MLS: "Te cazaré de nuevo"

Lionel Messi ha tenido más de un "villano" en su carrera futbolística siendo Cristiano Ronaldo el hombre con el que mayor rivalidad tuvo en su carrera deportiva debido a los enfrentamientos que tuvieron entre Barcelona y Reak Nadrud porvaruis alis de sus carreras deportivas. Sin embargo hay otra figura del deporte en el que corre de atrás en las estadísticas mano a mano.

Thomas Müller le ha ganado en siete de los diez duelos en los que se han enfrentado, entre las cuales hay dos antecedentes dolorosos en la carrera del astro: la derrota 8-2 del Barcelona ante el Bayer Múnich por la Champions League en 2020 y la final de la Copa del Mundo 2014 que Alemania termina ganando en el cierre del suplementario ante la Argentina. Esta vez serán rivales por la MLS Cup 2025.

“Te cazaré de nuevo”, lanzó el alemán en la previa al duelo mandando una advertencia para el rosarino. Por otra parte sumó sobre la final que disputarán Inter Miami contra Vancouver Whitecaps. “Contra Messi las cosas suelen salir bien a nivel resultados. No es Messi contra Müller, es Miami contra Whitecaps. Quizás ellos dependen un poco más de él de lo que este equipo depende de mí, porque somos un grupo tan bueno... ¿Entienden lo que digo, no?”.

Por otra parte sumó: “Disfruto de ver a Messi jugar, pienso que Miami es un equipo realmente fuerte. Vimos que derrotó a New York en una forma muy fuerte. Es una gran final, una final que deseaba. Creo que es importante para todo el mundo”. El alemán subrayó el atractivo global del partido: “Lo bueno no es solo jugar contra el mejor jugador que jugó nuestro deporte y que sigue haciéndolo, sino que, creo, cuando tienes un duelo como este, más gente te ve”, dijo.

"Una final de la MLS Cup. Pero si se juega con estos grandes jugadores y nombres del fútbol mundial, entonces es un poco más emocionante para más gente en el mundo. Así que es una situación perfecta para todos los involucrados”, soltó.