"El gas había saturado los ambientes": qué se sabe de las causas de la explosión en el centro oeste

Dos departamentos del edificio de la calle Santamaría se destruyeron por completo. La joven herida continúa internada en el hospital Castro Rendón.

Continúan las investigaciones alrededor de la fuerte explosión que destruyó completamente dos departamentos en un edificio de la calle Santamaría, en el barrio Centro Oeste de Neuquén capital. Si bien restan algunas precisiones, los Bomberos confirmaron que el edificio no presenta daños estructurales graves.

El jefe de Investigaciones de Siniestros de la división Bomberos Central, comisario Enrique Fraile, confirmó en diálogo con LU5 que la explosión fue producto de acumulación de gas en el departamento de la joven de 23 años que se encuentra internada en el hospital Castro Rendón.

"Había gas acumulado donde tuvo su epicentro la explosión. El gas había saturado los ambientes. Se produjo una deflagración por alguna llama existente en el interior de ese departamento y desencadenó una explosión. Por eso decimos que hay una deflagración, porque tiene quemaduras y demás", explicó Fraile.

El daño al edificio

Respecto a los daños al edificio, Fraile detalló: "Nosotros estuvimos observando la estructura y demás ayer al finalizar nuestras labores. También trabajó el área de Obras Particulares de la Municipalidad. Se permitió el acceso a retirar algunas pertenencias de las personas que viven ahí. Los daños en la estructura principalmente se localizaron en lo que es el segundo piso, en dos departamentos, lógicamente".

Explosión en centro oeste: las imágenes de la destrucción del departamento

El comisario afirmó que la estructura del edificio no estaría dañada y, al ser consultado si el edificio aún se encuentra deshabitado, expresó que en algunos de los departamentos, los vecinos ya podrían volver, aunque esto último no está confirmado. "No habría riesgo estructural. Nosotros miramos la estructura y lo que sí cayeron son paredes internas que son de mampostería cerámica", dijo.

Respecto a la explosión, Fraile indicó que, al tratarse de una "deflagración", se trató de una combustión rápida que se debió a la acumulación de gas. Explicó que en estos casos no se genera fuego, pero que al tratarse de una ignición, sí produce quemaduras, que es lo que le ocurrió a la joven internada.

"En hechos de esta magnitud, justamente, la tarea nuestra de bomberos se circunscribe a una parte operativa, judicial y técnica, pero también es multidisciplinario. Intervienen otros organismos que tienen que ver con servicios y Obras Particulares de la Municipalidad, así que justamente hay opiniones diversas de esa situación", explicó Fraile respecto a todas las aristas que presenta una investigación de este tipo.

Explosion Departamento - Edificio - Santamarina 329 (7) Claudio Espinoza

El estado de salud de la joven herida

En diálogo con La Red Neuquén Fraile confirmó la versión de que la joven fue retirada del edificio por médicos del SIEN tras haber caído del balcón de su departamento. Sin embargo, indicó que la joven se habría lanzado, en vez de haber salido disparada por la fuerza de la explosión.

A grandes rasgos, la joven presentó contusiones y quemaduras, según indicó el bombero, y fue intervenida quirúrgicamente en horas de la tarde. Además, relató que los Bomberos pudieron entrevistarse brevemente con ella. Oficialmente, su estado continúa siendo reservado.

explosión departamento

Fraile expresó que la razón por la que se produjo la fuga de gas continúa en investigación pero, inicialmente, detalló que "los artefactos (en referencia a hornallas) estaban abiertos como para generar esto. Lo que yo no puedo decir es si deliberadamente". "No tenemos fehacientemente qué es lo que ella hizo en ese momento", agregó.