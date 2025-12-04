Quiénes son los diputados neuquinos que juraron en el Congreso de la Nación

La provincia sumó cuatro representantes que iniciarán su mandato el 10 de diciembre y tres estarán hasta el 2029.

La Cámara de Diputados tomó juramento este miércoles a los 127 legisladores electos en octubre, en una sesión que dejó la nueva conformación política del recinto. Con la presencia del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza pasó a tener 95 diputados, mientras que Unión por la Patria quedó con 93.

Neuquén renovó tres bancas con perfiles diversos y vinculados a espacios que ganaron protagonismo en las últimas elecciones. Karina Maureira (La Neuquinidad) . Es periodista, cantante y reconocida conductora del noticiero de Canal 7 durante décadas. Nacida en General Roca, llega a la Cámara baja como representante del espacio del gobernador Rolando Figueroa .

"Hoy juró @Karytta29 como diputada nacional, un orgullo y una alegría enorme por este momento. Mereces todo lo que está pasando y agradezco que hayas aceptado este desafío. Asumimos el firme compromiso de trabajar siempre primero por Neuquén. Nosotros no peleamos por pelear, peleamos por Neuquén. Planteando los temas que consideramos prioritarios y acompañando las iniciativas que beneficien a nuestra provincia impulsando su crecimiento", dijo el gobernador.

G7QTlMWWQAA_16H Karina Maurreira junto a Pepé Ousset y Osvaldo Llancafilo.

En tanto que Gastón Riesco (La Libertad Avanza) tiene 38 años, es martillero y corredor público. Es su primera experiencia en política y se suma al bloque libertario.

Diputados, qué dijeron

Soledad Mondaca (La Libertad Avanza) es oriunda de Rincón de los Sauces, es licenciada en Comunicación Social, trabajó en Recursos Humanos y fue maestra especial. Se incorpora también al bloque de Milei.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 09.18.43 (1) Gastón Riesco, diputado electo por La Libertad Avanza.

Los flamantes diputados se mostraron emocionados tras la jura y coincidieron en la responsabilidad que conlleva traducir el apoyo recibido en las urnas en trabajo legislativo concreto dentro de la Cámara Baja.

El diputado nacional Gastón Riesco enfatizó la importancia de acompañar al Gobierno Nacional y el desafío que tienen por delante. "Es un honor poder representar a la provincia y las ideas de La Libertad Avanza. Vamos a trabajar para que el proyecto del presidente Milei pueda concretarse", manifestó.

Por su parte, la diputada Soledad Mondaca expresó su gratitud hacia el electorado y subrayó el objetivo final de su gestión: el bienestar de todos los argentinos. "Estoy muy feliz. Me siento honrada y agradezco el acompañamiento de los neuquinos. Queremos que a los argentinos les vaya bien y para eso vamos a trabajar", aseguró.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 09.18.43 (2) Soledad Mondaca, diputada nacional electa por La Libertad Avanza.

Los nuevos diputados destacaron el rol fundamental de Nadia Márquez en el armado y la consolidación del espacio en la provincia, señalando que trabajarán en conjunto bajo su conducción para fortalecer la presencia liberal tanto en el territorio neuquino como en el recinto nacional.

Con la asunción de estas nuevas bancas, La Libertad Avanza Neuquén tendrá tres representantes en la Cámara Baja. Se suman a Nadia Márquez y Pablo Cervi, que el pasado 28 de noviembre juraron como senadores.

Gabriela Muñoz en reemplazo de Nadia Márquez

También Gabriela Muñoz (La Libertad Avanza) asumió en reemplazo de Nadia Márquez, quien deja la banca tras ser electa senadora. Muñoz ocupará el cargo hasta 2027.