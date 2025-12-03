El mapa de Diputados se redefine: los libertarios ganan la primera minoría y el peronismo se resquebraja, pero el juego sigue abierto

El proceso de recambio, impulsado por el veredicto de las urnas del 26 de octubre, generó movimientos internos que redefinieron la correlación de poder.

En las horas previas a la sesión preparatoria de este miércoles, Diputados volvió a ser un hormiguero a los dos lados de la ultrapolarización que surca al recinto. La asunción de los legisladores electos y el recambio de la mitad del 50% de la Cámara Baja implica una reconfiguración de poder a partir del veredicto de las urnas del último 26 de octubre.

Sin embargo, desde la confirmación de los resultados hasta la jura de los electos, cada bloque comenzó a transitar cambios que redefinieron la correlación de fuerzas entre oficialismo y oposición.

Antes de la convocatoria al próximo período de extraordinarias del Congreso, posiblemente para diciembre y febrero, la Casa Rosada se enfocó en ampliar el número de diputados propios.

El proceso de absorción de voluntacias hacia La Libertad Avanza implicó el ingreso de los radicales con peluca, que estaban en el bloque La Liga del Interior, y también de los integrantes del PRO que responden a Patricia Bullrich.

Milei diputados senadores La Libertad Avanza (1)

De las 37 bancas que LLA tuvo en su composición de 2023, el espacio que conduce el cordobés Gabriel Bornoroni ahora triplicó su volumen y desde este martes por la noche pasó a tener la primera minoría con 95 bancas, a partir de la inclusión del entrerriano Francisco Morchio. Responde al gobernador Rogelio Frigerio, quien autorizó su salida del bloque Encuentro Federal, liderado hasta ahora por Miguel Pichetto, para que integre el bloque libertario.

La primera mayoría libertaria también fue posible gracias a una fractura del bloque peronista que conduce Germán Martínez. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil habilitó la creación del bloque "Elijo Catamarca" con los diputados Fernanda Ávila, Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega. En total son cuatro los representantes de esa provincia por el peronismo, pero Claudia Palladino se quedó en el espacio que posiblemente cambie de nombre.

El peronismo en quiebre

Los riesgos de atomización de la principal bancada opositora van más allá de la rosca que Jalil puede construir con el Gobierno, a partir de una autonomía que le permita hacer valer sus votos en la negociación con la Casa Rosada, pero también sin perder nitidez. Una de las fotos de mayor atención pasa por los siete diputados santiagueños que responden al exgobernador y flamante senador Gerardo Zamora.

Aunque fue un histórico aliado del peronismo, ahora se sumó al bloque del PJ en la Cámara Alta y armó un monobloque del Frente Cívico de Santiago del Estero. Todavía sobrevuela la posibilidad de que suceda lo mismo en Diputados, pero hasta ahora los siete santiagueños siguen dentro del espacio que conduce Martínez, aunque se trata del mismo espacio que hace años atrás había pedido armar un subbloque, pero el entonces titular del bloque, Máximo Kirchner, les negó esa alternativa.

gerardo martinez camara diputados

Dentro del espacio, algunos integrantes aseguran que habrá una instancia de interbloque para integrar a los sectores que podrían reclamar más autonomía. Las 94 voluntades no cuentan al puntano Jorge “Gato” Fernández, que ganó como candidato del PJ, pero dijo que no se integraría a la bancada. Sin embargo, este martes estuvo en la reunión de bloque, aunque solo habría pasado como un gesto de cordialidad.

Qué pasa con el PRO en Diputados

Por fuera de la ultrapolarización, el PRO busca su destino. Seguirá conducido por Cristian Ritondo y, luego del éxodo bullrichista, quedará con 14 voluntades. Sin chances de una articulación con LLA, el espacio busca reeditar a Juntos por el Cambio con la integración de seis diputados de la UCR y una negociación en desarrollo con los dos integrantes del MID, aunque este espacio, conducido por Oscar Zago, también mantiene negociaciones con Innovación Federal. El bloque reúne a misioneros y salteños, y busca sumar a otras fuerzas provinciales para llegar a 17 bancas.

sesiones extraordinarias congreso

No contarán con los dos sanjuaninos de Producción y Trabajo, porque el gobernador Marcelo Orrego los quiere dentro de la reeedición de JxC. Por fuera de esas tensiones, también asoma la experiencia de Provincias Unidas, que también incluirá radicales, pero sin la presencia de Miguel PIchetto ni Nicolás Massot y bajo la conducción de la exvicegobernadora santafesina Gisella Scaglia, que regresa a la Cámara Baja como presidenta de bloque.

La foto está en pleno desarrollo y se terminará de cristalizar cuando los nuevos protagonistas del recinto hayan asumido sus mandatos.