ATEN no acepta la última oferta salarial del Gobierno y amenaza con ir al paro

El gremio docente de Neuquén reclama una nueva convocatoria para antes del 11 de diciembre. ATE aceptó la propuesta del Ejecutivo.

La última propuesta salarial del Gobierno provincial, realizada este martes por la tarde, fue rechazada por el gremio docente ATEN . Entre otros puntos, las asambleas habían decidido, previamente, que no aceptarían sumas no remunerativas, de modo que el bono de 350 mil pesos ofrecido no conformó a la docencia de Neuquén.

La decisión quedó plasmada en el acta acuerdo firmada por las partes, donde se hizo mención a que la propuesta "no contiene los puntos planteados por la organización: recomposición salarial, actualización por IPC anualizada, sumas al básico y demás puntos".

En línea con lo mandatado, el gremio reclamó una próxima convocatoria al Gobierno donde presente una nueva propuesta, antes del 11 de diciembre. De lo contrario, ese día se llevará adelante un paro. Además, de no avanzar con las negociaciones, amenazaron con no iniciar el ciclo lectivo 2026.

"Hubo un rechazo unánime. Todas las asambleas votaron en contra de tener una suma de carácter no remunerativo y no bonificable, y sobre todo que no tiene ningún componente vinculado con la calidad del salario", planteó el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, durante el informe virtual realizado tras la reunión.

En tanto, la secretaria adjunta, Cintia Galetto, pidió: "Esperemos que el Gobierno escuche y actúe con responsabilidad en los plazos que hemos estipulado en las asambleas. Las asambleas pusieron este plazo, a la expectativa de una nueva convocatoria". Además, ratificaron que "si al 11 de diciembre no hay respuesta, está votada la medida del no inicio para el año que viene".

Marcelo Guagliardo habló ante la militancia y contó la propuesta del Gobierno para ATEN

Cuáles son las demandas de ATEN

La propuesta del Gobierno consistió en dos actualizaciones trimestrales, es decir, para el primer semestre del 2026. “Nosotros ahí tenemos el primer problema porque queremos que el IPC sea anualizado. Hay antecedentes en ATEN de una huelga en 2018 por una problemática similar, decían que no podían hacer eso anualizado y terminó siendo así”, recordó Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN. Dijo que este esquema “da estabilidad al ciclo lectivo y no es poco”.

Además, advirtió que la propuesta del Ejecutivo también “carece de otros temas como que no hay sumas al básico y una cuestión que es el adicional por presentismo, que no lo queremos porque hace que docentes que están enfermos deban ir a trabajar igual”.

“Hoy el presentismo se paga a la mayoría para no perder el adicional, a pesar de que valoramos las mejoras, el peso del costo Vaca Muerta hace que los salarios no alcancen y ese adicional se convierte en una necesidad. Pero no debe ser por presentismo sino que lo que proponemos, por ejemplo, es que se incorpore al básico”, apuntó.

A su vez, señaló que otro de los temas planteados fue el boleto docente para que ese beneficio se incorpore en el acuerdo para 2026, como también lo de salud ocupacional.

SFP Asamblea ATEN (8) El secretario general de ATEN Capital, Marcelo Guagliardo junto a Fanny Mansilla, electa de la nueva comisión que asumirá próximamente. Sebastián Fariña Petersen

ATE aprobó la oferta salarial del Gobierno

En contraparte, por amplia mayoría, ATE aprobó este miércoles la propuesta salarial del Gobierno de Neuquén para el primer semestre del 2026. Así lo decidió durante la asamblea llevada adelante en la sede gremial, en pleno centro capitalino.

La asamblea de los estatales fue convocada para este miércoles a las 9 y, una hora después, la mayoría de los trabajadores ya habían votado a favor de la propuesta. Se reunieron afuera de la sede, en Yrigoyen 554. La conducción de ATE había convocado a retiros de los lugares de trabajo para garantizar la asistencia al debate, de forma que algunas actividades de los organismos públicos se vieron afectadas durante la mañana.