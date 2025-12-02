Paritarias 2026: ¿Cuál fue la nueva propuesta del gobierno provincial a ATEN?

Los representantes del gremio docente mantuvieron este martes una reunión con el Ejecutivo. Guagliardo pidió una nueva convocatoria.

El gremio docente ATEN y el gobierno provincia l volvieron a sentarse en una mesa de negociación este martes, como cierre de una maratónica jornada con los representantes de los otros sindicatos del estado neuquino: ATE, UPCN y Viales.

Al cierre del encuentro, el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo , indicó su disconformidad, dado que se les hizo la misma propuesta que al resto de los sindicatos.

“Nos hacen el mismo ofrecimiento cuando lo que planteamos en nuestro rechazo es que no hay una recomposición salarial. Por eso en ese marco instamos al Gobierno a que nos convoque nuevamente, dando respuesta al pliego, para el que había tiempo hasta el 11 de diciembre”, señaló Guagliardo. Indicó que el Ejecutivo quedó en analizar el planteo y se comprometió trabajar en las peticiones que formuló el gremio docente.

Paritarias - ATEN -Gobierno (8) Claudio Espinoza

En definitiva, la propuesta del Gobierno consistió en dos actualizaciones trimestrales. “Nosotros ahí tenemos el primer problema porque queremos que el IPC sea anualizado. Hay antecedentes en ATEN de una huelga en 2018 por una problemática similar, decían que no podían hacer eso anualizado y terminó siendo así”, recordó el titular de ATEN.

Dijo que este esquema “da estabilidad al ciclo lectivo y no es poco”. Además, advirtió que la propuesta del Ejecutivo también “carece de otros temas como que no hay sumas al básico y una cuestión que es el adicional por presentismo, que no lo queremos porque hace que docentes que están enfermos deban ir a trabajar igual”.

“Hoy el presentismo se paga a la mayoría para no perder el adicional, a pesar de que valoramos las mejoras, el peso del costo Vaca Muerta hace que los salarios no alcancen y ese adicional se convierte en una necesidad. Pero no debe ser por presentismo sino que lo que proponemos, por ejemplo, es que se incorpore al básico”, apuntó.

A su vez, señaló que otro de los temas planteados fue el boleto docente para que ese beneficio se incorpore en el acuerdo para 2026, como también lo de salud ocupacional.

La negociación

ATEN no solo había rechazado de plano la primera oferta del Gobierno -la extensión semestral del IPC para 2026- sino que mantiene dos exigencias centrales: la actualización anualizada del IPC no semestral, una recomposición salarial real para recuperar lo perdido y evitar que el salario docente siga por debajo de la inflación.

Además, ATEN no funciona como ATE porque tiene 22 seccionales, cada una celebra su asamblea de base, y luego en un plenario de secretarios generales define la posición final.

Paritarias - ATEN -Gobierno (4) Claudio Espinoza

A eso se suma un factor que todos reconocen puertas adentro: la fractura interna entre la conducción provincial de Marcelo Guagliardo y ATEN Capital, encabezada por Angélica Lagunas. Ese quiebre condiciona cada negociación y ordena las estrategias de rechazo o aceptación.

En este contexto, el clima gremial está especialmente tenso y puede complicar o no la paritaria. Hay pases de factura, acusaciones cruzadas, perfiles truchos en redes sociales y un folclore gremial que algunos consideran “de época”, pero que otros señalan como un límite para la convivencia democrática dentro del sindicato docente.