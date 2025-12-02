Alarma en Zapala por una seguidilla de envenenamientos de animales

La situación no es un caso aislado. Este año ya se habían convocado por la misma situación y en el mismo sector de la ciudad.

Una preocupante situación azota a la ciudad de Zapala . Este sábado, cuatro perros aparecieron envenenados en la zona del barrio trasandino, la mayoría de ellos con dueño. No es la primera vez que esto pasa y, por lo tanto, organizaciones animalistas convocan a una manifestación en ese sector.

Será a las 18 horas al final de la avenida San Martín, en intersección con la avenida Elías Sapag, lugar al que denominan la "zona caliente" , por ser donde más animales han aparecido envenenados. La convocatoria la realizan las organizaciones "Seamos su voz" y "Patitas de la Calle".

Teresa Nuñez, integrante de "Seamos su voz" Zapala, dialogó con RTN respecto a la preocupante seguidilla de envenenamientos. Según contó, la zona es la del barrio trasandino y el barrio Pino Azul, con epicentro en la intersección antes mencionada. Hizo la salvedad de que no se trata de perros callejeros, sino que la mayoría tienen dueños.

Nuñez afirmó que el problema no se limita ni siquiera a las mascotas a las que sus dueños dejan salir a la calle. "Los perros han sido envenenados dentro de patios. Hay perritos que han muerto en los jardines", dijo.

Los envenenamientos en esa zona de Zapala no son nuevos

La última vez que se convocaron fue en julio por aproximadamente 15 animales envenenados en el mismo sector.

Nuñez explicó que el número aproximado se debe a que no todas las personas realizaron la denuncia por vías formales, algunos vecinos se limitaron a extender reclamos por las redes. Le pedimos a la comunidad en general es que haga la denuncia en la policía o a través a AMVOZ". Esa aplicación, según Núñez, eleva las denuncias directamente al fiscal.

Embed - OPTIC Neuquén on Instagram: " AMVOZ sigue creciendo para cuidar a quienes no tienen voz AMVOZ es la aplicación oficial para denunciar hechos de maltrato o crueldad hacia animales no humanos en toda la provincia de Neuquén. A través de esta herramienta gratuita, podés cargar tus datos personales, fotos o videos del hecho, y realizar la denuncia de manera rápida y sencilla desde tu celular. Esta app se encuentra hoy bajo la coordinación de la Subsecretaría de Ciudad Saludable de la Municipalidad de Neuquén, en colaboración con el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Neuquén, garantizando un trabajo articulado en favor del bienestar animal. Líneas de contacto: 2995730355 / 2995703108 Correo: [email protected] Desde la OPTIC, acompañamos el desarrollo y mantenimiento de plataformas como AMVOZ, promoviendo un acceso digital más ágil, inclusivo y cercano para toda la ciudadanía neuquina. " View this post on Instagram

"El fiscal Jofré está trabajando, pero lo que nos pide él es que le digamos a la comunidad que realicen las denuncias", expresó Nuñez.

La necesidad de atención veterinaria de emergencia en Zapala

"Más allá de los envenenamientos, que los repudiamos absolutamente, lamentablemente no hay una asistencia veterinaria urgente para aquellos perritos que se han encontrado envenenados", lamentó Nuñez. Explicó que de los 4 perros que se encontraron envenenados, solo uno sobrevivió, porque fue encontrado por una rescatista que lo pudo asistir.

"Acá las veterinarias de lunes a viernes a partir de las 20 prácticamente, debo decirlo, no asisten a nadie y los fines de semana tampoco, que fue lo que sucedió con estos perritos. Entonces, me parece que también hay que hacer un llamado a la urgencia".

Agregó que "se han presentado proyectos para las guardias veterinarias y en el Consejo Deliberante aún se están debatiendo y no se resuelven estas situaciones".

La activista comentó que inclusive "el secretario de gobierno, que es veterinario, dijo en su momento 'por favor, no les demos remedios caseros', que es a lo que recurrimos generalmente, porque no sabemos qué tipo de veneno es".

La convocatoria a la marcha

"Tenemos la convocatoria a las 18 horas justamente en esa zona que es al final de la avenida San Martín y Elías Sapag, que fue la zona caliente, porque fue la zona donde mayor cantidad de animales envenenados muertos aparecieron. Aún así, esporádicamente, en el barrio Don Bosco también aparecieron perritos y gatos envenenados".

Embed

"Esto supera todos los límites, es absolutamente peligroso, es inhumano, porque incluso lamentablemente hemos visto filmaciones que nos han hecho los vecinos con respecto a sus perros convulsionando. Es algo terrible. O sea, esto no lo podemos permitir ni con el perrito de la calle ni con el que lo soltó ni con el del patio ni con el callejero abandonado".