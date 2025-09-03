Conmoción en Plottier: aparecieron varios perros muertos y envenenados en la misma cuadra

La mañana del martes se transformó en una verdadera pesadilla para varias familias del Loteo Abedules , en la ciudad de Plottier . Vecinos denunciaron la aparición de al menos cinco perros envenenados en la misma cuadra , entre ellos “Felicia”, la perra de raza American Bully de una familia que la criaba desde hacía dos años y que formaba parte de su vida cotidiana.

Yanina, dueña de la mascota fallecida, relató a LMNeuquén que todo comenzó mientras ella estaba en su trabajo. “A la mañana la vi a mi perra en la cucha, durmiendo con el otro perro. Después, mientras trabajaba, vi en Facebook la foto de un animal muerto en la calle Doctor Blanco. Era idéntica a ella”, recordó.

Desesperada, llamó a su hija para confirmar si la perra seguía en el terreno. “Mi hija me dijo que no estaba. Cuando mi mamá fue hasta mi casa, encontró en la cuadra, a varios animales muertos y ahí supimos que una de ellas era la nuestra”, agregó.

Perros envenenados en Plottier (1)

La mujer explicó que en la misma calle había otros perros en la misma situación. “Mi mamá me contó que en Doctor Blanco había al menos cuatro animales tirados, algunos ya muertos. Después sumaron que podían ser entre cinco y seis en total”, señaló.

En el lugar intervino personal policial, que recomendó no tocar los cuerpos hasta que fueran retirados. Según contaron los dueños de Felicia, los efectivos mencionaron que la perra presentaba signos de haber ingerido un veneno muy fuerte. “Se sentía un olor intenso, estaba hinchada, había vomitado y defecado. Fue terrible verla así”, describió Yanina.

Una mascota querida por toda la familia

Felicia era parte de la vida cotidiana de los hijos de Yanina. “Dormía con ellos en su cama, estaba siempre adentro de casa. La criamos como parte de la familia. A mi hijo menor, de 13 años, le costó muchísimo porque le preguntaba ‘¿por qué me mataron otra vez a mi perro?’, recordando que hace seis años también habían envenenado a otro que teníamos cuando recién llegamos al barrio”, lamentó.

Perros envenenados en Plottier (2)

La perra, de pelaje oscuro y patitas blancas, se había convertido en compañía inseparable para los adolescentes de la casa. “No era un animal que saliera sola. Siempre estaba dentro del predio, lo sacaban a pasear con correa, dormía en la cocina, en un sillón. Estaba todo cerrado con portón y rejas, por eso no entendemos cómo pudo aparecer en la calle. O alguien la sacó o la perra se escapó, pero el portón estaba cerrado con candado”, explicó.

La investigación en marcha

El cuerpo de Felicia, como el de los demás animales, fue retirado por la policía en bolsas negras. Se espera que se analicen las muestras para determinar qué tipo de veneno se utilizó y si existe la posibilidad de identificar a los responsables. “Nos dijeron que la denuncia ya estaba radicada, pero no sabemos cómo seguirá. Lo que sí queremos es que esto no vuelva a pasar, porque hay muchos chicos que juegan con sus mascotas y es un peligro enorme”, señaló Yanina.

La situación encendió la alarma entre los vecinos y generó gran indignación en las organizaciones de protección animal, que piden una investigación seria para dar con los responsables de estos envenenamientos masivos. “Felicia era parte de nuestra familia. No se trataba solo de una mascota, sino de un ser querido. No queremos que quede impune”, concluyó la vecina.

Además, desde las proteccionistas de animales de Plottier denunciaron que la Policía se llevó a los perros que fueron envenenados, pero dejaron el vómito y los excrementos de los animales, lo que significa un riesgo importante para la salud de los vecinos y otros animales.