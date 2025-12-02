Paritaria 2026: los detalles de la nueva propuesta del Gobierno a ATE y UPCN

“Tenemos expectativa de que las organizaciones ATE y UPCN den un debate profundo sobre la propuesta y nos acompañen en esta decisión política”. indicó el ministro Jorge Tobares.

El gobierno provincial elevó una propuesta a los gremios UPCN y ATE que incluye una actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período comprendido entre enero y junio de 2026, cuyos períodos de actualización se aplicarán en abril y julio de 2026.

Para la actualización de abril se considerará el salario de marzo , al que se le aplicarán las variaciones de IPC de enero, febrero y marzo. Para la actualización de julio, se aplicará el IPC acumulado de abril, mayo y junio sobre el salario conformado en la última actualización realizada en abril.

Las variaciones de IPC se calcularán como una media ponderada del 50% del índice elaborado y publicado por la dirección provincial de Estadística y Censos de Neuquén y el 50% restante del índice elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el total nacional.

Además, el ofrecimiento oficial incluye el pago durante la segunda quincena de enero de una suma de carácter extraordinaria, no remunerativa y no bonificable de 350.000 pesos. Para el supuesto de los sectores que se encuentren sujetos a incrementos vinculados a otros acuerdos fuera del ámbito del Poder Ejecutivo, sólo podrán percibir este concepto, quedando excluidos de cualquier otra percepción extraordinaria.

Paritarias ATE - Gobierno 02-12-2025 (7) Claudio Espinoza

Compensación

También se pagará durante abril de 2026 una compensación por Ropa de Trabajo correspondiente al primer semestre del próximo año, equivalente a la actualización del importe abonado por este concepto en septiembre 2025 por la variación del IPC ponderado de septiembre de 2025 a marzo 2026 inclusive.

Los trabajadores comprendidos en ese concepto serán los encuadrados en las leyes 3487, 3046, 3077, 3215, 3326, 3373,3475, 2937, 3476, 2942, 3395, 3524, 3543 y 3523. Quedan excluidos de la compensación las trabajadoras y los trabajadores del ISSN y CIPPA de la Ley 3373, y de los Convenios de EPEN y EPAS.

Finalmente, la propuesta del gobierno incluye la actualización por IPC ponderado de los importes de las Asignaciones Familiares establecidos en el Decreto 418/22.

Al finalizar las reuniones el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, explicó que la propuesta “mantiene el componente del IPC, que le da a los empleos públicos de toda la provincia previsibilidad con relación al primer semestre del 2026” y concluyó que “tenemos expectativa de que las organizaciones ATE y UPCN den un debate profundo sobre la propuesta y nos acompañen en esta decisión política”.

La secretaria de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Carola Pogliano, indicó que “a ambas agrupaciones se le ofreció mantener el IPC semestral con ajuste trimestral y un bono que se pagaría en la segunda quincena del mes de enero por unos 350.000 pesos. Ambas agrupaciones tomaron nota y lo van a llevar a sus asambleas”.

Por otra parte, al inicio de los encuentros, los representantes del gobierno provincial entregaron decretos del sector de Salud y otro que autoriza la apertura del Convenio Colectivo General de la Ley 3373.

Paritarias ATE - Gobierno 02-12-2025 (11) Claudio Espinoza

Las reuniones

Los dos encuentros se realizaron en la Sala Laffitte de Casa de Gobierno y el Ejecutivo provincial estuvo representado por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano; el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González López y el subsecretario de Gobierno, Juan Grandi.

La mesa con ATE se inició a las 10 y estuvieron presentes, por parte del gremio, Carlos Quintriqueo, María José García Crespo, Andrea Gatica, Mario Sepúlveda y Juan Millapán.

La reunión con UPCN comenzó al mediodía y el sindicato estuvo representado por Luis Querci, Edgardo Oñate, Héctor Riquelme, Carla Delgadillo, Fabricio Martínez, María Ester Gómez, Alejandra Sandoval, María Najul, José Luis Tapia, Karina Gómez y Juan Azua.