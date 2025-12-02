ATE salió de la reunión paritaria con una llamativa propuesta bajo el brazo para analizar en asamblea

El líder de ATE, Carlos Quintriqueo, dijo a LM Neuquén que se consideraron las demandas de varios sectores del Estado. De qué se trata y cómo sigue la jornada.

ATE salió de la reunión con una propuesta que podría condicionar la paritaria.

El Gobierno provincial adelantó para este martes la cuarta reunión paritaria 2026 , una movida con una clara intención oficial de destrabar el conflicto salarial antes de fin de año. La primera cita fue a las 10 con el gremio ATE , donde Carlos Quintriqueo salió “motivado”, y dio a conocer cuál fue la propuesta salarial mejorada del gobierno de Neuquén .

Las reuniones se dan con un paro de ATEN en todas las escuelas con movilización desde las 13, en busca de definiciones en la paritaria.

Había propuesta concreta, había números y, sobre todo, había un clima político muy distinto al de las semanas anteriores . El Ejecutivo cree que puede cerrar con un amplio sector del empleo público. Y ATE, al menos en esta primera lectura, lo vio viable para ser puesto en consideración entre sus afiliados.

"Vamos a analizar la propuesta, hemos trabajado con muchos sectores que demandaban respuestas", dijo lacónicamente Quintriqueo, en diálogo con LM Neuquén.

Lo central es que el Gobierno dejó atrás el esquema rechazado originalmente -la prórroga del IPC por seis meses para todo 2026- y presentó una oferta mejorada, más flexible y con un sendero de recomposición que permitirá activar la discusión dentro de las bases.

Paritarias ATE - Gobierno 02-12-2025 (12) La paritaria con ATE duró más de tres horas. Carlos Quintriqueo, María José García Crespo y Adriana Gatica, junto al ministro de Gobierno, Jorge Tobares y la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano. Claudio Espinoza

El paquete incluye la actualización por IPC por un semestre, con un tramo revisable y ajustes atados a inflación acumulada; mecanismos compensatorios para sectores que vienen perdiendo poder adquisitivo y la posibilidad de revisión trimestral para algunas áreas críticas. Además, se espera la recuperación parcial de salarios atrasados en etapas aún a definir.

En la apertura del encuentro, Tobares anunció la entrega de decretos vinculados al sector Salud y confirmó la autorización formal para abrir el Convenio Colectivo General (Ley 3373), un reclamo histórico del gremio. Tras un intercambio técnico y político, el Gobierno presentó la propuesta salarial que será analizada por las asambleas de trabajadores este miércoles a las 9.30.

En concreto, incluye la actualización por IPC para enero-junio de 2026. El Ejecutivo propuso una actualización automática por inflación para el período enero–junio de 2026, con dos tramos de aplicación, la primera en abril, con actualización sobre el salario de marzo, considerando los IPC de enero, febrero y marzo. Después, en julio 2026 otra actualización sobre el salario ya incrementado en abril, con el IPC de abril, mayo y junio.

ACTA ATE-GOBIERNO

Lo nuevo de la propuesta del gobierno provincial es un extraordinario de $350.000 a pagar en la segunda quincena de enero. Es una suma no remunerativa y no bonificable. Para los sectores que ya tienen mecanismos propios de actualización por fuera del ámbito provincial, esta suma será el único concepto extraordinario a percibir.

La compensación de ropa de trabajo

Se propuso, además, actualizar la compensación por ropa de trabajo del primer semestre de 2026, tomando como base el monto abonado en septiembre de 2025 y ajustándolo por el IPC ponderado hasta marzo de 2026 inclusive. Se pagaría en abril de 2026.

También se habló de una actualización de asignaciones familiares por IPC ponderado, establecidos por el Decreto 418/22.

Lo más importante en este caso para ATE fueron los planteos sectoriales y compromisos asumidos, varios de ellos vinculados a problemas edilicios, logísticos y de funcionamiento en distintas oficinas seccionales y se entregó un detalle formal de las oficinas afectadas.

Paritarias ATE - Gobierno 02-12-2025 (9) ATE estuvo casi tres horas en la reunión con el gobierno. Claudio Espinoza

El subsecretario de Gobierno, Juan "Joni" Grandi, recibió la nota y se comprometió a iniciar relevamientos desde mañana y conformar la mesa técnica solicitada. ATE también pidió avanzar en las mesas del EPEN, el Tribunal de Cuentas, IPVU-ADUS, y la continuidad de las mesas técnicas de Salud.

El turno de UPCN, Viales y ATEN

Tras la reunión de ATE, el turno será para UPCN a partir de las 12 (estuvo retrasado y será después de las 13.30), y Viales desde las 14 de este martes. En tanto que ATEN tiene la cita para las 16, en un escenario un poco más conflictivo.

La prioridad del Gobierno es cerrar acuerdos con la mayoría del empleo público antes de enfrentar a ATEN, el gremio más complejo y con mayor conflictividad interna y externa.

ATEN no solo rechazó de plano la primera oferta del Gobierno -la extensión semestral del IPC para 2026- sino que mantiene dos exigencias centrales: que la actualización anualizada del IPC, no semestral, una recomposición salarial real para recuperar lo perdido y evitar que el salario docente siga por debajo de la inflación.

Además, ATEN no funciona como ATE porque tiene 22 seccionales, cada una celebra su asamblea de base, y luego en un plenario de secretarios generales define la posición final.

A eso se suma un factor que todos reconocen puertas adentro: la fractura interna entre la conducción provincial de Marcelo Guagliardo y ATEN Capital, encabezada por Angélica Lagunas. Ese quiebre condiciona cada negociación y ordena las estrategias de rechazo o aceptación.

En este contexto, el clima gremial está especialmente tenso y puede complicar o no la paritaria. Hay pases de factura, acusaciones cruzadas, perfiles truchos en redes sociales y un folclore gremial que algunos consideran “de época”, pero que otros señalan como un límite para la convivencia democrática dentro del sindicato docente.

Qué significa lo ocurrido hoy

La impresión que dejó la reunión de las 10 es que el Gobierno intenta cerrar acuerdos rápidos con los gremios más estructurados para aislar el conflicto docente. La foto de Quintriqueo saliendo satisfecho (algo) es un mensaje político más que sindical.

Si ATE pone en consideración la propuesta y la ve viable, será la primera señal fuerte de que el Ejecutivo puede ordenar el frente salarial antes de fin de año y encarar 2026 sin un escenario de paros masivos.