Neuquén La Mañana ATEN Paro sorpresivo de ATEN a horas de la negociación salarial de este martes

La comisión directiva del gremio llamó a movilizarse para las 13. ATEN busca mejorar la oferta salarial del IPC, más allá de los seis meses del 2026.







La asamblea de docentes de ATEN Capital. Sebastián Fariña Petersen

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) lanzó un sorpresivo paro a través de la comisión directiva, para las 13 de este martes, horas antes de la cuarta reunión paritaria con el Gobierno provincial, convocada por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares. Había una presión para lanzar un paro para el 11 de diciembre y un no inicio de clases en 2026 por parte del sector del gremio conducido por Angélica Lagunas.

Precisamente ayer se habían realizado las asambleas en las 22 seccionales de toda la provincia, para someter a votación la última propuesta del gobierno provincial, que consistía en la prórroga por seis meses del acuerdo por IPC (Índice de Precios al Consumidor) durante el 2026, y con la misma metodología de actualización: compuesto por un 50% de la inflación de Neuquén y el otro 50% restante, con el indicador de la inflación del INDEC.

El paro provincial es en todas las escuelas a partir de las 13, y la reunión paritaria con el gremio fue convocada para las 16 de este martes. Habrá una movilización, como lo pedían algunos sectores de base de ATEN, para hacer sentir el reclamo en la mesa de negociación, que asoma compleja por las condiciones que viene imponiendo el gobierno, en cuando a la situación financiera. Básicamente, hay una merma este año de 15 dólares menos el precio del barril de petróleo, que liquida las regalías. Y las regalías, precisamente representan el 50% de los ingresos de Neuquén. Sin la previsibilidad de esos recursos, se hace difícil la previsión de gastos.