Paro sorpresivo de ATEN a horas de la negociación salarial de este martes

La comisión directiva del gremio llamó a movilizarse para las 13. ATEN busca mejorar la oferta salarial del IPC, más allá de los seis meses del 2026.
La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) lanzó un sorpresivo paro a través de la comisión directiva, para las 13 de este martes, horas antes de la cuarta reunión paritaria con el Gobierno provincial, convocada por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares. Había una presión para lanzar un paro para el 11 de diciembre y un no inicio de clases en 2026 por parte del sector del gremio conducido por Angélica Lagunas.
Precisamente ayer se habían realizado las asambleas en las 22 seccionales de toda la provincia, para someter a votación la última propuesta del gobierno provincial, que consistía en la prórroga por seis meses del acuerdo por IPC (Índice de Precios al Consumidor) durante el 2026, y con la misma metodología de actualización: compuesto por un 50% de la inflación de Neuquén y el otro 50% restante, con el indicador de la inflación del INDEC.
El paro provincial es en todas las escuelas a partir de las 13, y la reunión paritaria con el gremio fue convocada para las 16 de este martes. Habrá una movilización, como lo pedían algunos sectores de base de ATEN, para hacer sentir el reclamo en la mesa de negociación, que asoma compleja por las condiciones que viene imponiendo el gobierno, en cuando a la situación financiera. Básicamente, hay una merma este año de 15 dólares menos el precio del barril de petróleo, que liquida las regalías. Y las regalías, precisamente representan el 50% de los ingresos de Neuquén. Sin la previsibilidad de esos recursos, se hace difícil la previsión de gastos.
Existe además una presión de un sector de ATEN por la movilización y medidas de fuerza, tal cual fue votado ayer por amplia mayoría en una moción de ATEN Capital. Solo en esa seccional la votación quedó, 2293 votos al rechazo con medidas de fuerza, y 143 votos de rechazo sin medidas de fuerza y 3 abstenciones. En Plottier pasó algo similar, con más de 550 asambleistas y una moción de realizar medidas de fuerza de unos 496 votos a 29.
En la mañana de este martes, ya están reunidos el gobierno con ATE a partir de las 10, y lo que se defina o no en ese cónclave podría impactar en las demás reuniones de esta jornada. A las 12 es el turno de UPCN y a las 14 el de Viales.
