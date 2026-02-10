El Gobierno de Neuquén le designó una Secretaría a Osvaldo Llancafilo: ¿Cuál es?

El exdiputado nacional y exministro provincial asumió en febrero de 2026 un cargo dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete.

El nuevo cargo de Osvaldo Llancafilo será dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete a cargo de Juan Luis Ousset.

El gobernador de Neuquén designó a Osvaldo Llancafilo en un nuevo cargo dentro del gabinete provincial, en una medida orientada a reforzar la articulación institucional y el vínculo con los gobiernos locales.

La designación se concretó este lunes mediante un decreto provincial que nombró a Llancafilo como secretario de Enlace Institucional, un cargo que depende del Ministerio de Jefatura de Gabinete, a cargo de Juan Luis Ousset. El nombramiento rige a partir de la firma del decreto y fue refrendado por el ministro jefe de Gabinete.

El área coordina relaciones estratégicas entre el Poder Ejecutivo y otros organismos públicos o privados, locales, nacionales e internacionales. Sus funciones incluyen gestionar la cooperación, asegurar la alineación de políticas, fomentar la vinculación institucional y facilitar la gestión eficiente de demandas entre el gobierno provincial y las instituciones.

Por otra parte, contempla la gestión Institucional, determinando objetivos y políticas sectoriales, y promoviendo la capacitación de los recursos humanos.

Cumple una función de apoyo estratégico de la gestión, asistiendo en el diseño de políticas públicas, asegurando que la capacitación y formación se correspondan con los proyectos de gobierno. Además, actúa como un puente para la articulación interinstitucional y la optimización de la gestión pública provincial.

Trayectoria

Llancafilo inició su carrera política como concejal en la ciudad de Neuquén, ejerciendo funciones legislativas municipales y ocupando una de las presidencias del cuerpo deliberativo local.

Fue subsecretario de Asuntos Públicos, secretario del Interior y Gobiernos Locales, y ministro de Gobierno y Educación. En diciembre de 2023 asumió como diputado nacional por la provincia de Neuquén, completando la banca que dejó por Rolando Figueroa. Ocupó ese cargo hasta diciembre de 2025.

El decreto que formaliza la designación establece que la medida debe ser comunicada, publicada en el Boletín Oficial, tal como lo establece la normativa vigente.

La incorporación de Llancafilo se inscribe en el proceso de conformación y ajuste del gabinete provincial, con movimientos en áreas estratégicas destinadas a fortalecer la estructura política y administrativa del Ejecutivo neuquino.

Desde el Gobierno provincial destacaron su conocimiento del territorio y su vínculo con distintos actores políticos e institucionales, factores considerados clave para el desempeño de la función de enlace institucional.

Tras su mandato cumplido como diputado nacional, volvió a su antiguo trabajo

El pasado 10 de diciembre, Osvaldo Llancafilo cumplió su mandato en el Congreso Nacional y anunció: "Yo soy empleado del Ministerio de Gobierno y como cualquier trabajador del público o del privado que termina una función o termina un cargo de mayor jerarquía, lo que haré es presentarme a mi lugar de trabajo, como haría cualquiera".

"Y en todo caso el futuro dirá, ¿no?, que otra tarea puedo tener asignada uno, pero en principio es lo que corresponde. Así es que ya mañana me presento en el Ministerio de Gobierno como un trabajador más, a cumplir con mis tareas, con mis funciones. En definitiva, para eso nos pagan los contribuyentes", señaló Llancafilo en referencia a los comentarios que especulaban sobre una posible designación por parte de Figueroa en otro rol de jerarquía dentro del gabinete provincial.

llancafilo.jpg Osvaldo Llancafilo: "El tema lo venimos dialogando y trabajando con el gobernador Rolando Figueroa".

"Mi planta permanente es del Ministerio de Gobierno y corresponde que allí me presente a cumplir tareas. Yo no me voy a pedir licencia sin goce de haberes como muchas veces se hace. Tampoco me voy a pedir las vacaciones que tenga como derecho adquirido. Prefiero presentarme a trabajar como corresponde; creo que es la mejor manera de honrar la función pública", aseguró en aquel momento.