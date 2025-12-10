Osvaldo Llancafilo vuelve a trabajar a su cargo de base tras cumplir el mandato de diputado nacional

El referente del MPN deja este miércoles su banca en el Congreso Nacional y aclaró que se incorpora a trabajar el jueves en un nuevo rol.

Osvaldo Llancafilo deja este miércoles su banca como diputado nacional por la provincia de Neuquén y adelantó que a partir del jueves cumplirá funciones en otro cargo público. El referente del Movimiento Popular Neuquino (MPN) había llegado a la Cámara Baja en reemplazo de Rolando Figueroa, quien presentó su renuncia en 2023 para asumir como gobernador. Este jueves, tras dos años de trabajo como legislador, regresará a Neuquén para cumplir otra función.

En diálogo con LU5 , Llancafilo aclaró que recuperará las funciones que tenía antes de iniciar su carrera en cargos electivos o de gestión, que lo llevaron a ser concejal, integrante del gabinete del entonces gobernador Omar Gutiérrez y, por último, diputado nacional.

"Yo soy empleado del Ministerio de Gobierno y como cualquier trabajador del público o del privado que termina una función o termina un cargo de mayor jerarquía, lo que haré es presentarme a mi lugar de trabajo, como haría cualquiera", expresó sobre su futuro laboral, que comenzará este 11 de diciembre tras el fin del mandato en el Congreso de la Nación.

"Y en todo caso el futuro dirá, ¿no?, que otra tarea puedo tener asignada uno, pero en principio es lo que corresponde. Así es que ya mañana me presento en el Ministerio de Gobierno como un trabajador más, a cumplir con mis tareas, con mis funciones. En definitiva, para eso nos pagan los contribuyentes", señaló Llancafilo en referencia a los comentarios que especulaban sobre una posible designación por parte de Figueroa en otro rol de jerarquía dentro del gabinete provincial.

Osvaldo Llancafilo - Emergencia en Discapacidad_2.jpeg

El diputado mandato cumplido explicó que ya tiene ciertas tareas asignadas, y que planea retomar la actividad como empleado de planta del Ministerio de Gobierno a partir de esta semana. "En el ministerio yo tengo tareas administrativas asignadas. Yo asumí como concejal en el 2011 y a partir de ahí me tocaron distintas funciones", señaló.

"Mi planta permanente es del Ministerio de Gobierno y corresponde que allí me presente a cumplir tareas. Yo no me voy a pedir licencia sin goce de haberes como muchas veces se hace. Tampoco me voy a pedir las vacaciones que tenga como derecho adquirido. Prefiero presentarme a trabajar como corresponde, creo que es la mejor manera de honrar la función pública", aseguró.

Una visión más allá de los partidos políticos

La figura de Llancafilo tiene una fuerte identificación con el MPN. El diputado mandato cumplido ya adelantó que buscará rendir cuentas ante los militantes del histórico partido nacional, aunque aclaró que su rol dentro del Congreso Nacional siempre apuntó a generar consensos y construir canales de diálogo con otros partidos en búsqueda de defender los intereses de la provincia de Neuquén.

"Yo la verdad tengo una buena relación con Nadia Márquez, una excelente relación con Martín Menem, lo construimos a partir del diálogo político, tenemos nuestras diferencias, por supuesto", dijo sobre su vínculo con otros referentes del Congreso de la Nación. "Deseo que en esta etapa a Nadia Márquez, a Pablo Cervi les vaya muy bien como senadores nacionales, por supuesto que le vaya muy bien a Julieta Corroza con la que tengo una excelente relación y vínculo permanente. También, por supuesto, a a quienes han sido designados como diputados nacionales", aclaró.

Osvaldo Llancafilo- RolandoFigueroa.jpg

Para Llancafilo, el rol de los partidos políticos tradicionales se reconfiguró, por lo que hace falta pensar la política en sintonía con las nuevas demandas de la población. "Yo creo que hay que desdramatizar la política, terminar con esto de que no se puede hablar entre dirigentes que por ahí podemos pensar distinto. Yo creo que la Argentina necesita una construcción hacia delante de más diálogo. Me parece que tenemos que trabajar en en ese sentido", afirmó,

"La estabilidad política es la que le reclama el mundo a la Argentina, de esa manera se aseguran inversiones. Yo también soy un convencido que no solamente tenemos que pensar en el en el público. También aquí hay que pensar en el privado. El privado también está teniendo demandas", dijo sobre la importancia de generar consensos para sostener la previsibilidad política y económica.

Pese a su perfil abierto al diálogo, el referente emepenista sostiene su identificación con el partido provincial. "Este jueves voy a brindar una charla abierta con mi equipo ahí en la en la seccional de calle Colón y San Martín para dar cuenta de todo el trabajo ahí en el MPN", dijo y agregó: "En la seccional del Movimiento Popular Neuquino voy a estar haciendo un cierre de lo que han sido estos dos años de gestión como diputado".

Llancafilo y el MPN_01.jpeg

"Me parece que corresponde dar cuenta justamente de todo lo que se ha hecho y me parece también que hay un futuro que que nos espera a todos los argentinos más allá de los partidos políticos", señaló. "Hoy los partidos políticos están en crisis. Hoy pareciera ser que los partidos políticos están en una sintonía y la mayoría silenciosa, o sea, la gente está en otra sintonía totalmente distinta", dijo y aclaró que hace falta evolucionar políticamente para ver las demandas reales de la población.

Para Llancafilo, la clave de los nuevos legisladores es impulsar reformas que tengan un impacto real en el bienestar de los neuquinos. "Hemos ido perdiendo algunas cuestiones que que tienen que ver con el desarrollo nuestro como provincia y me parece que tenemos que tener la mirada no solamente puesta en el sector público, que por supuesto es importante, más por estos tiempos donde el gobierno nacional se ha retirado de algunas obligaciones como el mantenimiento de las rutas, que hoy lo está haciendo la la provincia", dijo y agregó que también es necesario trabajar en una reforma tributaria y una reforma laboral que beneficie al sector privado y a las PyMES. "Creo que es importante que todos esos espacios tengan participación a la hora de sacar la mejor ley", cerró.