Una familia gitana fue acusada por estafar con la venta de una camioneta: la víctima entregó más de diez millones

El defensor de la familia zíngara pidió ir a una mediación para que no se abra la causa por estafa, pero esto les fue negado.

Cuatro gitanos , integrantes de una misma familia neuquina , fueron acusados días atrás por estafar a un hombre que viajó desde Buenos Aires a comprar una camioneta. Hace ya un año que la víctima entregó más de 10 millones de pesos y 1.100 dólares por el vehículo, el cual nunca recibió. Los imputados aseguran que pretenden devolver todo el dinero, pero aún no han devuelto ni la mitad.

Según pudo saber LM Neuquén , días atrás, los asistentes letrados de la fiscalía Facundo Bernat y Agustina Jara le formularon cargos a cuatro integrantes de la familia zíngara de apellido Esteban , por haber estafado a un hombre de Buenos Aires por la suma de $7.300.000 y U$D 1.100.

De acuerdo a la teoría del caso que presentaron en audiencia, el 7 de diciembre de 2024 , la víctima encontró mientras navegaba en internet una publicación de una camioneta en venta por Mercado Libre. Se trataba de una Toyota Hilux modelo 2016.

Interesado en adquirirla, mantuvo comunicación a través de un link que había en la publicación, que lo derivó a un chat de WhatsApp con el supuesto propietario, quien dijo llamarse Gabriel. Se comunicaron a través de una videollamada, en la que el vendedor le mostró la camioneta y documentación de la misma, le informó que se encontraba en venta a U$D 11.000 y tras ello, acordaron que el comprador -quien se manifestó satisfecho con la oferta- viajaría a Neuquén Capital para concretar la operación en los días siguientes.

Dos días más tarde, el 9 de diciembre, la víctima llegó al aeropuerto de la capital neuquina y tomó contacto con Gabriel. Entonces, este lo fue a buscar a bordo de la camioneta que le ofreció a la venta y desde allí lo trasladó hasta una vivienda de calle Benigar, donde se encontraron con otro hombre, quien dijo llamarse José -a quien Gabriel presentó como su padre- y también con el supuesto hermano del vendedor.

mercado libre

En dicho domicilio, las personas procedieron a mostrarle más en detalle la camioneta en cuestión y los papeles de la misma para constatar que estaba todo en regla, con lo cual el comprador se quedó tranquilo y manifestó su deseo de avanzar en la operación. Entonces, le hicieron llenar el formulario 08 y un boleto de compraventa, tras lo cual los gitanos pidieron el pago.

El hombre de Buenos Aires les hizo saber que solo tenía parte del dinero en efectivo y que lo faltante para completar el pago se los haría llegar por transferencia bancaria. Esto no les gustó a los vendedores, quienes se ofrecieron a llevarlo hasta un banco para que haga la extracción de dinero necesaria para entregar la totalidad en efectivo.

Así, la víctima fue con ellos hasta una sucursal del Banco Santander Río, donde retiró $8.300.000 y tras ello volvió al auto en el que lo esperaban los zíngaros, con quienes volvió al domicilio de calle Benigar. Al arribar, el comprador hizo entrega de 10.300.000 pesos y de 1100 dólares, cancelando así el pago de la camioneta en su totalidad.

Uno de los zíngaros, quien se había quedado en la vivienda mientras el comprador retiraba dinero con los demás, le informó que en su ausencia había estado allí el gestor encargado de la transferencia de la Hilux, quien se había llevado toda la documentación al Registro Automotor.

El cuento de siempre

Con el pago en mano, uno de los hoy imputados se retiró con el dinero en un maletín, mientras que otro le llevó tranquilidad a la víctima y le manifestó que se quedara tranquilo porque era un negocio familiar y, como el trámite se iba a demorar, lo invitó a quedarse a almorzar allí mientras esperaban el regreso del gestor.

fiscal narvaez y asistente bernat

Pasadas las 14 y aún sin noticias del gestor, siguiendo la puesta en escena habitual de estos hechos, los gitanos llamaron al hombre y pusieron el celular en altavoz. En esa llamada, la víctima le escuchó decir al gestor que había problemas con ARCA (ex AFIP), por lo que no podían realizar la transferencia del vehículo y que haría todo lo posible, pero necesitaba más tiempo.

La familia Esteban mantuvo la calma y, una vez más, buscaron llevarle tranquilidad al comprador. Mientras supuestamente esperaban el trámite de transferencia, lo llevaron a pasear al río hasta alrededor de las 19. A su regreso, las noticias fueron peores: la resolución del problema iba a demandar más de una semana.

Ante esto, la víctima ya no contuvo la calma. Se comenzó a ofuscar y demandó que le devuelvan su dinero, pero le indicaron que el dinero ya se había usado y le prometieron que en una semana, todo se resolvería. Para calmar los ánimos, le devolvieron 1.500.000 pesos y le hicieron un pagaré por otros 9 millones.

Luego, le compraron un pasaje de avión de regreso a Buenos Aires y le prometieron a la víctima avisarle en cuanto pudiera regresar a retirar su camioneta. Así, la víctima no muy convencida regresó a su ciudad natal con 1,5 millones y el pagaré en su bolsillo.

Lamentablemente, las semanas pasaron y, aunque los zíngaros no cortaron el contacto con el comprador, sí pusieron distintas excusas, pero la transferencia nunca se concretó y el dinero debido no aparecía.

Recién en marzo y abril de este año, los Esteban devolvieron 1.500.000 en dos transferencias distintas al damnificado, sin más solución. Por esto, finalmente, la víctima los denunció ante la Fiscalía de Delitos Económicos.

operativo delitos económicos policía.jpg

Por todo esto, la fiscalía acusó a tres de los imputados como coautores del delito de estafa y a un cuarto como partícipe necesario del mismo delito.

La defensa particular en representación de los cuatro imputados negó el ánimo de estafa, dijo que simplemente "se rescindió un contrato" e insistió en que por eso mismo parte del dinero ya ha sido reintegrado y que no se ha cortado el diálogo con el comprador.

Indicó además que se ofreció a la víctima una reparación de 5 millones de pesos en dos cuotas -la cual supuestamente fue aceptada aunque no terminaría de cubrir el perjuicio total-, por lo que requirió que no se tengan por formulados los cargos y que la causa sea derivada a mediación. Sin embargo, la asistente letrada Jara indicó que tras tomar comunicación con el denunciante para verificar esto, les manifestó que no quiere tener más contacto con los imputados, por lo que consideraron que "una mediación no es viable".

Tras escuchar a las partes, el juez Luis Giorgetti consideró que los indicios eran suficientes para abrir la investigación por estafa y dio por formulados los cargos contra los cuatro Esteban.