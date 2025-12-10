Neuquén bajo alerta por vientos intensos: pronostican ráfagas fuertes durante varios días

La provincia se encuentra atravesando una secuencia de jornadas ventosas, con ráfagas que aumentarán según el día y el horario, según el pronóstico.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que gran parte de Neuquén tendrá vientos intensos durante los próximos días, con ráfagas que variarán en intensidad entre la tarde y la noche . El organismo advirtió que el fenómeno afectará a valles, meseta, cordillera y costa, con momentos de mayor actividad hacia el final de cada jornada.

En la capital neuquina, el viento se sentirá con fuerza a partir del miércoles , cuando se espera circulación del sudoeste, con ráfagas que rondarán los 40 a 43 km/h por la tarde , incrementándose hacia la noche hasta 50–55 km/h .

Para el jueves , la mañana presentará vientos moderados de 29 a 52 km/h , pero por la tarde las ráfagas comenzarán a superar los 50 km/h . La noche será el tramo más intenso, con registros entre 60 y 65 km/h . En tanto, la temperatura máxima ascenderá a los 33°C, con cielo despejado.

Alerta por viento en Neuquén

El viernes se perfila como una de las jornadas más ventosas del periodo. Tanto por la mañana como por la tarde se prevén ráfagas cercanas a 60–61 km/h, mientras que durante la noche el viento podría alcanzar picos de 63–64 km/h. La semana cerrará con un leve descenso de temperatura máxima, ascendiendo a 29°C.

El fin de semana estas condiciones se mantendrán, el sábado, la AIC anticipa que el viento constante estará entre los 45 km/h a 51 km/h, mientras que las ráfagas se espera que sean de 65 km/h durante el día y de 58 km/h por la noche. La temperatura continuará en descenso, la mínima será de solo 7°C y la máxima alcanzará los 27°C.

Por último, el domingo se prevé que los vientos continúen, el viento constante será de unos 55 km/h y las ráfagas alcanzarán los 68 km/h. La jornada se presentará inestable y la máxima continuará en descenso, alcanzando solo los 23°C.

Alerta por viento en Neuquén (fin de semana)

Cómo estarán las zonas centro y norte de la provincia

En la zona centro de Neuquén se presentará con condiciones similares a las del Alto Valle. Las máximas continuarán en descenso y los vientos en aumento. El jueves, el viento constante rondará entre los 39 km/h y los 46 km/h, mientras que las ráfagas podrían ascender hasta los 55 km/h y la temperatura máxima no superará los 27°C. Para el viernes se espera cielo cubierto, con una máxima de solo 21°C, mientras que las ráfagas de hasta 79 km/h.

Para el fin de semana en la zona centro estas condiciones se profundizarán. El sábado se espera que el viento constante sea de 47 km/h a 55 km/h y las ráfagas de 66 km/h. El domingo la máxima continuará descendiendo alcanzando solo los 15°C. El viento será de 53 km/h y las ráfagas de 66 km/h

En la zona norte se espera que el jueves sea un día marcado por la inestabilidad, con ráfagas de 41 km/h. El viernes, las ráfagas superarán los 70 km/h, condiciones que se mantendrán durante todo el fin de semana.

temporal de viento chos malal

Así estará la zona sur

Respecto a la alerta por vientos, la zona menos afectada será la zona sur, donde las ráfagas rondarán entre los 42 km/h y los 54 km/h. Pero la inestabilidad será la protagonista durante todo el fin de semana.

Otra de las condiciones que marcará esta región será el descenso abrupto de temperaturas, debido a que las máximas rondarán entre los 5°C y los 7°C.