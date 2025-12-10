Más de 2.000 reclamos en la Defensoría del Pueblo: cuáles son las problemáticas más frecuentes

El defensor del Pueblo, Gustavo Pereyra, presentó el balance anual en el Concejo Deliberante. Enterate cuáles son los temas que más preocuparon a los vecinos este año.

La Defensoría del pueblo enumeró los reclamos más comunes que hacen los vecinos de Neuquén.

La Defensoría del Pueblo mantuvo durante el 2025 su nivel de actividad de años anteriores, aunque los temas de los reclamos han ido variando. Desde el organismo realizaron la exposición de su informe anual en el Concejo Deliberante de Neuquén, donde se expuso qué es lo que más reclaman los neuquinos.

Este año, la Defensoría supero las 2.000 quejas y reclamos. El defensor del Pueblo, Gustavo Pereyra, detalló cuáles fueron las consultas y reclamos más comunes. Destacó las asesorías legales, situaciones relacionadas al ambiente, mediaciones y denuncias alrededor de obras irregulares.

Pereyra contó que un porcentaje significativo de los expedientes que se abren en la Defensoría se relacionan con asesoramiento legal y mediaciones comunitarias. Los ciudadanos buscan asesoría jurídica por temas familiares, laborales y de defensa al consumidor. En el caso de defensa del consumidor, la Defensoría ha retomado la tramitación de expedientes completos, mediante un convenio, iniciando el proceso y registrándolo en la ventanilla única nacional para que los vecinos puedan hacer seguimiento online.

Las mediaciones pueden ser entre vecinos particulares; vecinos y entes municipales, provinciales o nacionales; o entre vecinos y empresas o comercios.

Reclamos por obras

Una tercera problemática, que sumó una importante cantidad de acciones de la Defensoría, fue respecto al crecimiento en materia inmobiliaria que tiene la ciudad. "Hay más de 5000 obras en ejecución en toda la ciudad y eso ha traído también una serie de reclamos de los vecinos", dijo Pereyra.

Este auge ha generado reclamos por ruidos molestos, entorpecimiento del tráfico, trabajos fuera de horario o fines de semana, y falta de información para los vecinos sobre las construcciones. Según Pereyra, la Defensoría trabaja para que las empresas cumplan con la normativa vigente y para que los vecinos estén informados.

"A lo mejor se le está construyendo una torre de 20 pisos al lado y los vecinos no tienen información. ¿Por qué? Porque la empresa constructora por ahí no cumplió con los requisitos que establece la Municipalidad", explicó.

Pensiones por discapacidad

Otro porcentaje significativo se lo llevaron los reclamos respecto a actividad municipal, provincial o nacional. "Entre ellos voy a destacar toda la agenda de reclamos que tuvimos acerca de las personas con discapacidad", dijo Pereyra respecto a las masivas bajas de pensiones de parte del Gobierno Nacional.

Afirmó que el relevamiento que hizo Nación "no fue ordenado y tuvimos allí un volumen alto de quejas y reclamos que lo canalizamos convenientemente en su momento con el área de discapacidad del gobierno provincial y lo trabajamos en conjunto".

La transitabilidad a pie

El tránsito a pie también ha sido objeto de reclamos. El Defensor contó que las veredas son responsabilidad exclusiva de los "frentistas", es decir, de los dueños del terreno frente a la acera. "Muchos frentistas son algo desaprensivos, no contemplan las cuestiones de alguna rampa en el caso de que hagan la vereda en altura y demás y eso ha traído una serie de reclamos", dijo.

"Nosotros lo que analizamos con la Municipalidad de Neuquén es que en muchos casos hay soluciones para ese tipo de situaciones, en otros es más dificultoso. Hay algunas zonas de Neuquén, sobre todo en el Alto donde los desniveles de la vereda son bastante grandes y eso dificulta la movilidad de los vecinos que no tienen ningún tipo de problema de discapacidad, imagínense los que tienen problemas de discapacidad. Para eso también estamos buscando algún tipo de alternativa.

Destacó, también, que las "cuestiones ambientales" han generado un interés particular entre la población.