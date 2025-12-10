Una bebé de once meses murió tras ser atacada por dos pitbulls

La nena estaba al cuidado de su papá, quien fue detenido por la Policía al igual que la abuela de la víctima, a quien señalaron como dueña de los animales.

El cuerpo de la bebé atacada por los pitbulls fue derivado a la Morgue Central de Lima.

Una bebé de apenas 11 meses murió en un distrito cercano a Lima, en Perú, tras ser atacada por dos pitbulls mientras descansaba en su cuna. La nena se encontraba al cuidado de su padre , quien fue detenido por las autoridades .

Según informó la Policía Nacional de Perú, el hombre, identificado como José Aldair Castillo Huilca, de 28 años, será investigado por la presunta comisión del delito de exposición al peligro de persona dependiente .

En paralelo, las autoridades destacaron que también fue arrestada la abuela de la menor, propietaria de la vivienda ubicada en la zona de Canto Grande – San Hilarión Alto, en el distrito de San Juan de Lurigancho, y apuntada también como dueña de los animales.

En el caso de esta mujer, Patricia Luna Aparicio, de 52 años, se le imputa de manera preliminar “la presunta comisión del delito de homicidio culposo, debido a la falta de medidas de seguridad en la tenencia de animales potencialmente peligrosos”.

Perros Perú La Policía de Perú arrestó al papá y a la abuela de la bebé atacada por los pitbulls.

“La PNP exhorta a la ciudadanía a mantener una supervisión permanente de menores y a practicar una tenencia responsable de animales, especialmente aquellos considerados potencialmente peligrosos, a fin de evitar nuevos hechos que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas”, sugirió la Policía Nacional en un comunicado oficial.

“Tirada y agonizando”, así encontró la familia a la bebé

Familiares de la víctima contaron en declaraciones a medios peruanos que al llegar a la habitación encontraron a “la bebita tirada y agonizando, toda moradita”. “Yo escuché que sí ha mordido. Mi hijo dijo que ese perro muerde. Por eso lo tenían encerrado”, comentaron.

#PNPInforma | Tras el lamentable fallecimiento de una menor de once meses, quien habría sido atacada por dos perros de raza pitbull en #SJL, efectivos policiales detuvieron al padre de la víctima, quien será investigado por la presunta comisión del delito de exposición al… pic.twitter.com/6GJQXPqA10 — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) December 9, 2025

Según se precisó, el cuerpo de la menor fue derivado a la Morgue Central de Lima, mientras que el destino de los perros quedó envuelto en versiones contradictorias: por un lado, aseguraron que fueron dirigidos a la Unidad Canina de la Policía, pero personas cercanas a la víctima dijeron que los animales que atacaron a la bebé estaban todavía en la casa, con bozal.

La madre de la menor, al parecer, había salido de la casa por razones que no se confirmaron, por lo que la niña quedó bajo el resguardo de sus familiares. Fue en esos momentos que los perros se abalanzaron sobre ella y le provocaron graves heridas.

Perros Perú 3 La bebé fue trasladad de urgencia al hospital de San Juan de Lurigancho con “lesiones expuestas producto de las mordeduras”.

El parte policial mencionó, en específico, “lesiones expuestas producto de las mordeduras” recibidas.

Ante esa desesperante situación, la llevaron de urgencia al hospital de San Juan de Lurigancho, donde ingresó sin signos vitales, de acuerdo con la declaración de los médicos.

Otros ataques similares de pitbulls

Desafortunadamente, no es el primer caso de un ataque de pitbull que se registra en los últimos tiempos. Por caso, a mediados de octubre de este año, dos pitbulls mataron a su dueño en la parte delantera de la vivienda donde vivían en el condado de Galveston, Texas, Estados Unidos.

La víctima, que fue atacada de manera sorpresiva y salvaje por sus mascotas, murió de camino al hospital al que era trasladado debido a las graves heridas que había sufrido.