Dos pitbulls mataron a su dueño en Texas: lo atacaron de manera sorpresiva y le provocaron heridas fatales

Un vecino y la Policía intervinieron para detener la agresión. Incluso un agente tuvo que dispararle a uno de los animales para lograr ese objetivo.

Dos pitbulls mataron a su dueño en la parte delantera de la vivienda donde vivían en el condado de Galveston, Texas, Estados Unidos. La víctima, que fue atacada de manera sorpresiva y salvaje por sus mascotas, murió de camino al hospital al que era trasladado debido a las graves heridas que había sufrido.

El episodio, según informó la oficina del Sheriff local, se registró el pasado domingo en la Avenida Louisiana, en Bacliff. Según testigos, el hombre, de unos 40 años, intentó que sus mascotas ingresaran a su domicilio , después de salir a ladrarle a un carrito de golf que pasaba por la calle.

De acuerdo con los resultados que entregó una investigación preliminar, y que fueron detallados en un comunicado oficial, el hombre, cuya identidad no trascendió, fue agredido activamente por sus perros en el patio delantero.

Las mismas fuentes destacaron, en paralelo, que después de recibir un llamado al 911, la Policía llegó hasta el lugar y vio cómo uno de los pitbulls mordía a su dueño en el brazo, sin querer soltarlo.

Ante ese panorama, para proteger a la víctima, uno de los agentes le disparó al animal, que recién en ese momento liberó a su dueño. El otro perro, en tanto, se retiró a una esquina del patio.

TExas pitbulls 2 Dos pitbulls mataron a su dueño en Texas

La Oficina del Sheriff del Condado de Galveston remarcó que sus agentes nunca quieren dañar a un animal, aunque aclaró que, en este caso en particular, los disparos fueron necesarios para intentar proteger la vida del hombre atacado, quien fue transportado de inmediato al hospital HCA Clear Lake, con RCP en progreso. Poco después, se confirmó que murió por las heridas sufridas en el ataque.

“Por favor, mátalos”: el crudo relato de un testigo del ataque

Jesús Excontita es un vecino de la víctima que acudió en su ayuda cuando se dio cuenta que los animales lo estaban agrediendo. “Lo miré y corrí, y con un machete ataqué a los perros porque lo estaban lastimando y estaba sangrando”, relató en declaraciones a Univisión Houston.

“Les pegué con el machete muchas veces y uno se paró y se fue, no sé donde”, continuó el joven que dijo conocer hace muchos años al hombre atacado.

Luego, indicó: “Como se rompió la navaja, fui a buscar otro cuchillo a mi cocina, mientras el perro seguía agarrado al brazo del dueño y no quería parar”.

TExas pitbulls 6 Un vecino de la víctima acudió en ayuda de la víctima cuando se dio cuenta que los pitbulls lo estaban agrediendo

“Después ví que un Policía vino para acá y le dije con el cuchillo en la mano que se apurara. Cuando llegó, le dije que lo estaban atacando al hombre, que por favor los mate a los perros porque (la víctima) ya estaba en el piso y no se veía bien”, relató. Dijo, además, que todo sucedió en unos 20 minutos en los que su vecino agonizó.

En paralelo, contó que era un hombre que vivía solo y que a veces hacían juntos trabajos de plomería y tareas en general.

Qué pasó con los pitbulls después del ataque

Control Animal del Condado de Galveston acudió al lugar y tomó custodia de los dos pitbulls involucrados en el ataque. Uno de ellos, el que fue baleado, se encontraba malherido y fue asegurado por el personal especializado para su evaluación y tratamiento conforme al protocolo vigente.

TExas pitbulls 3 Control Animal del Condado de Galveston acudió al lugar y tomó custodia de los dos pitbulls

La escena donde sucedió el hecho permaneció acordonada mientras se realizaban peritajes y recolección de pruebas.

Participaron la Unidad de Delitos Graves y la Unidad de Escena del Crimen del sheriff, que se encargan de determinar las circunstancias exactas en que se produjo el ataque.