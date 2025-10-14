Israel recibió los cuerpos de cuatro rehenes entregados por Hamas en Gaza

Los restos fueron trasladados al Instituto de Medicina Forense para su identificación. Es la segunda entrega de cadáveres bajo el acuerdo de alto el fuego.

El Ejército de Israel confirmó este martes la recepción de cuatro ataúdes entregados por el grupo terrorista palestino Hamas a la Cruz Roja , en un punto de encuentro dentro de la ciudad de Gaza. Según informaron los propios secuestradores, los restos corresponden a rehenes que habrían fallecido durante la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023.

“Cuatro ataúdes con los restos mortales de rehenes fallecidos, escoltados por fuerzas del Ejército israelí y de la Agencia de Seguridad Nacional (ISA), han cruzado hace poco la frontera con el Estado de Israel y se dirigen al Instituto Nacional de Medicina Forense, donde se llevarán a cabo los procedimientos de identificación”, comunicaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a través de sus redes oficiales.

De acuerdo con medios locales, los efectivos israelíes inspeccionaron los ataúdes antes de cubrirlos con banderas nacionales y realizar una breve ceremonia religiosa encabezada por un rabino militar. Tras el acto, los cuerpos fueron trasladados para confirmar la identidad de las víctimas.

Hasta el momento, Hamas no ha revelado los nombres de las personas fallecidas. La Unidad de Portavoces de las FDI pidió actuar con sensibilidad y esperar la confirmación oficial, que será comunicada primero a las familias. El Ejército reiteró además que el grupo palestino debe cumplir con su compromiso y devolver todos los cuerpos y cautivos restantes para permitir un entierro digno.

Segunda entrega bajo el acuerdo de alto el fuego

La devolución de estos cuerpos ocurre en el marco del reciente acuerdo de alto el fuego alcanzado con mediación internacional, promovido por el presidente estadounidense Donald Trump. Un alto mando de Hamas había anticipado a la agencia AFP que serían entregados entre cuatro y seis cadáveres como parte del pacto, que también contempló la liberación de 20 cautivos vivos.

El lunes ya se había producido una primera entrega de otros cuatro cuerpos, los cuales fueron identificados por las autoridades israelíes. Entre ellos se encontraban Guy Iluz, de 26 años; Bipin Joshi, estudiante de agricultura nepalí de 22 años; Yossi Sharabi, de 53; y Daniel Peretz, joven oficial del ejército israelí de 22 años.

Quiénes eran las víctimas identificadas

Iluz había asistido al festival de música Nova cuando fue secuestrado por militantes de Hamas. Herido durante el ataque, murió posteriormente por falta de atención médica, según los informes militares.

Peretz, en tanto, fue capturado y asesinado el mismo 7 de octubre de 2023, día del asalto masivo.

Sharabi fue tomado como rehén en el kibutz Beeri, mientras que Joshi, integrante de un grupo de capacitación agrícola proveniente de Nepal, fue secuestrado en el kibutz Alumim.

En declaraciones difundidas por el grupo Hostages and Missing Families Forum, la esposa de Yossi Sharabi expresó: “Ahora podemos finalmente cerrar la pesadilla que empezó hace más de dos años y dar a Yossi el entierro digno que merece”.

El profesor de Joshi, Sushil Neupane, también lamentó la noticia: “Esperábamos profundamente que Bipin regresara a casa. Esta noticia nos duele a todos... nuestra esperanza ha muerto”.

Reacciones oficiales y balance humanitario

El primer ministro Benjamin Netanyahu adelantó que habría novedades sobre los rehenes “en el transcurso de las próximas horas”. Mientras tanto, el hospital Nasser, en Gaza, informó que recibió 45 cuerpos de palestinos devueltos por Israel, en cumplimiento del mismo acuerdo.

El pacto prevé que por cada rehén israelí fallecido se devuelvan 15 cuerpos palestinos. Según las familias de las víctimas, aún restan 24 cadáveres que permanecen en poder de milicianos palestinos.

En la red social X, Donald Trump celebró los avances, pero advirtió: “El trabajo NO HA TERMINADO. ¡Los muertos no han sido devueltos como se prometió! ¡La segunda fase comienza ahora mismo!”.

Secuelas del cautiverio y situación de los liberados

Los hospitales israelíes informaron que los rehenes liberados presentan secuelas físicas y emocionales tras más de un año de encierro en túneles subterráneos. Testimonios recogidos por Channel 12 relataron las duras condiciones de cautiverio: aislamiento total, prolongados periodos de hambre y escasos momentos de contacto con otros prisioneros.

El grupo Hostages and Missing Families Forum aseguró que continuará exigiendo la repatriación de todos los rehenes y restos, mientras el gobierno israelí reiteró su compromiso de “traer de regreso a cada uno de ellos”.