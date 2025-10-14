El hecho, que fue causado por tres personas, ocurrió en una casa de campo del noreste de Italia y dejó más heridos.

Iban a ser desalojados, provocaron una explosión y mataron a tres carabineros en Italia.

Tres hermanos que estaban por ser desalojados de la casa de campo en la que vivían en la provincia de Verona, en el noreste de Italia , tomaron una decisión límite con el fin de que las autoridades no completaran el procedimiento. Llenaron la vivienda de gas y provocaron una explosión que mató a tres de los carabineros que participaban del operativo.

Luego del estallido, que se registró cuando abrieron la puerta, los tres carabineros quedaron bajo los escombros de la casa de dos plantas derrumbada.

El incidente ocurrido en la localidad de Caste D'Azzano también causó heridas a otras 13 personas , entre las cuales se encontraban militares de los Carabineros y agentes de la Policía. Además, 7 bomberos fueron hospitalizados para realizar controles.

Por su parte, un hombre y una mujer de alrededor de 60 años que son hermanos y habitaban la casa también quedaron debajo de las ruinas de la vivienda. Cuando fueron rescatadas, y pese a estar heridos, los detuvieron.

Un tercer hermano que también estaba en la vivienda al momento del incidente, inicialmente pudo escapar, pero finalmente también fue capturado en un campo de su propiedad y no opuso resistencia.

Feriti in 13 tra Militari e agenti.



Fermati i tre fratelli responsabili dell'esplosione, Franco Ramponi, 65 anni, Dino Ramponi, 63 anni e Maria Luisa Ramponi, 59 anni.

"Tres hermanos vivían en esta casa de campo. Al parecer, habían almacenado bombonas de gas durante un tiempo y saturaron el ambiente para amenazar con hacer estallar todos. Ocurrió alrededor de las 3.15 horas", expresó Antonello Panuccio , teniente de alcalde de Castel d'Azzano, al canal italiano Rainews.

El hecho también fue confirmado por el comandante de los Carabinieri de Verona, el coronel Claudio Pagano. “Mientras nuestros carabinieri cumplían una orden judicial, fueron alcanzados por una explosión intencionada de un tanque de gas”, dijo a Sky TG24.

Amenaza de explosión, una actitud recurrente

Según sostuvieron medios locales, no fue esta la primera vez que los dueños de la casa recurrieron a esta práctica para evitar el desalojo. En ocasiones anteriores, ya habían amenazado con hacer explotar la casa, por lo que la orden se pospuso varias veces.

Este último procedimiento se había planificado durante los últimos días, luego de realizar infructuosamente varios intentos de desalojar a los hermanos de la propiedad.

Sin embargo, en la madrugada de este martes, Carabineros de las Fuerzas Especiales y agentes de Policía especializados en operaciones antiterroristas, en colaboración con Bomberos, llevaron a cabo el operativo.

Quiénes son los dueños de casa y las víctimas de la explosión

Los habitantes de la vivienda que explotó son Franco, Dino y Maria Luisa Ramponi. Se trata de tres hermanos agricultores y ganaderos que, según fuentes locales, presentan problemas financieros e hipotecarios.

María Luisa y uno de los hermanos sufrieron quemaduras en algunas partes de su cuerpo producto de la explosión y fueron trasladados a un hospital de la zona para recibir asistencia médica.

Los carabineros muertos, en tanto, fueron identificados como Marco Piffari, Davide Bernardello y Valerio Daprà.

El mensaje de Giorgia Meloni

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, publicó un mensaje en sus redes sociales referido a este incidente.

“Con profundo pesar me enteré de la trágica muerte de tres Carabineros y de las heridas de otros trece, entre ellos militares, bomberos y policías, tras una explosión ocurrida durante una operación de desalojo en la zona de Verona”, indicó la primera parte del mensaje.

En ese sentido, agregó: “Nuestros pensamientos se dirigen también a todos los agentes del orden y a los bomberos, que trabajan cada día con dedicación y valentía al servicio del Estado”.

“Sigo con preocupación y dolor el desarrollo de esta dramática historia, que nos recuerda el valor y el sacrificio cotidiano de quienes sirven a Italia y a sus ciudadanos", completó Meloni.

En tanto, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, valoró la actuación de las fuerzas de seguridad en el operativo al sostener que “sacrificaron sus vidas, cumpliendo su deber hasta el final al servicio de la patria".