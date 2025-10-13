Un incendio arrasó un emblemático monasterio de 400 años de antigüedad

Más de 20 monjas tuvieron que ser evacuadas y una de ellas sufrió una intoxicación. El fuego destruyó obras de gran valor artístico.

Un incendio de gran magnitud arraso con el histórico Monasterio de Bernaga , al norte de Italia . Según autoridades locales, unas 21 monjas lograron escapar de las llamas, aunque una de ellas sufrió una leve intoxicación.

Se trata de una construcción del siglo XVII y es conocida, entre otras cosas, por ser el sitio donde San Carlo Acutis, conocido como el apóstol de internet, recibió su primera comunión, lo que le otorga un especial valor espiritual e histórico.

El siniestro comenzó poco después de las 8 de la noche del sábado 11 de octubre y en cuestión de horas arrasó buena parte del edificio . Las autoridades precisaron que la estructura sufrió daños severos y que parte de su patrimonio artístico fue afectado por el fuego.

El incendio, en específico, se generó en el techo de la estructura inaugurada en el año 1628. Luego, se propagó rápidamente debido a la presencia predominante de la madera en la construcción.

Las llamas tomaron una gran altura y pudieron verse desde varios kilómetros de distancia. Para contenerlas tuvieron que intervenir nueve dotaciones de Bomberos provenientes de la provincia de Lecco y otras regiones cercanas.

Según informó el consejero regional, Massimo Sertori, las 21 monjas que residían en el monasterio lograron huir. Precisó, en paralelo, que 19 de ellas fueron alojadas temporalmente en las instalaciones de Nostra Famiglia en Bosisio Parini y Ponte Lambro, en la provincia de Como.

Una de las religiosas, de 87 años, sufrió una leve intoxicación por humo, pero estaba fuera de peligro. Las tareas de evacuación se desarrollaron de manera coordinada con los equipos de rescate.

Las probables causas del incendio en el monasterio

De acuerdo con las primeras investigaciones, el fuego habría sido provocado por un cortocircuito en una de las celdas de un monje ambrosiano romita que también residía en el complejo.

Imágenes que Sertori publicó en las redes sociales muestran al monasterio en llamas, con el techo colapsando y los Bomberos trabajando sobre la estructura.

Luego de contener el fuego y de realizar las primeras inspecciones, se comprobó la destrucción de parte del techo y los daños severos que sufrieron salas donde se conservaban pinturas y objetos religiosos de alto valor histórico.

Un edificio emblemático consumido por el fuego

El Monasterio de Bernaga fue el lugar donde San Carlo Acutis, el primer santo milenario, tomó su primera comunión en 1998. El joven fue canonizado el pasado 7 de septiembre durante una ceremonia en la Plaza de San Pedro encabezada por el Papa León XIV.

El edificio era, además, un punto de referencia para la comunidad religiosa de la región y un destino de peregrinación. Su arquitectura, de estilo lombardo, representaba uno de los pocos ejemplos preservados del siglo XVII aún en uso.

Si bien los Bomberos informaron que las llamas se encontraban bajo control, las autoridades confirmaron que las labores de limpieza y aseguramiento del lugar continuarán durante varios días, y que se seguirán realizando tareas para prevenir nuevos focos.