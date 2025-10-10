Explosión fatal en una planta de municiones de Tennessee: confirman varias víctimas y desaparecidos

Pese a que la información fue confirmada por las autoridades locales, todavía no se precisó cuantas son las personas afectadas.

Varias personas murieron y otras permanecen desaparecidas tras una potente explosión ocurrida este viernes en una empresa militar de fabricación de municiones en el estado de Tennessee, Estados Unidos . El hecho se registró en las instalaciones de Accurate Energetic Systems, LLC, una planta dedicada a la producción de explosivos militares ubicada a una hora al suroeste de Nashville, en el límite entre los condados de Hickman y Humphreys.

El sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis , confirmó en una conferencia de prensa que “hay algunas personas fallecidas”, aunque no precisó la cifra exacta de víctimas. En tanto, David Stewart , de los Servicios de Emergencia del Condado de Hickman, explicó que por el momento no se ha podido determinar “la magnitud de los daños ni de las lesiones” debido a la peligrosidad del lugar y la posibilidad de nuevas detonaciones.

Diversas agencias de rescate trabajan en el área para contener el incendio y evaluar los daños. Sin embargo, las tareas se realizan con extrema precaución, ya que las autoridades mantienen un perímetro de seguridad por el riesgo de explosiones secundarias . Equipos de bomberos, personal médico y especialistas en materiales peligrosos fueron desplegados para asistir en la emergencia.

Explosión fabrica Tenesse (1)

Los residentes cercanos reportaron haber sentido el impacto de la explosión, que sacudió viviendas y provocó alarma en varias localidades del área rural. Algunos vecinos describieron una fuerte onda expansiva y una columna de humo visible a varios kilómetros.

Una planta de alto riesgo

La compañía Accurate Energetic Systems, LLC es reconocida por su labor en la fabricación de explosivos para uso militar, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Humphreys. Por este motivo, la presencia de materiales altamente inflamables ha complicado las tareas de rescate y el control del incendio.

Hasta el momento, no se han informado las causas que provocaron la detonación, y la investigación quedó a cargo de autoridades federales y locales especializadas en siniestros industriales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KiingzB/status/1976701570831077566&partner=&hide_thread=false BREAKING: Massive Explosion at Tennessee's Accurate Energetic Systems Munitions plant!



Multiple fatalities confirmed, 19 still missing, the blast was felt 20+ miles away. Shocking CNN footage captures the chaos, industrial accident or foul play? Thoughts?… pic.twitter.com/DtvPE2MJn3 — KiiNGZ Bronson (@KiingzB) October 10, 2025

Las operaciones en el lugar permanecen suspendidas mientras los equipos de emergencia intentan estabilizar la situación y localizar a las personas que aún continúan desaparecidas.

Lo que se sabe de Accurate Energetic Systems, LLC

La página de Facebook de la empresa afirmó que fabrica “diversas composiciones de alto poder explosivo y productos especiales para el Departamento de Defensa de EE.UU. y los mercados industriales de EE.UU.”.

Fundada en 1980, Accurate Energetic Systems, LLC (AES) es reconocida como una pequeña empresa propiedad de mujeres (WOSB) líder, certificada por la SBA. "Nos especializamos en el desarrollo, la fabricación, la manipulación y el almacenamiento de una amplia gama de productos energéticos y explosivos para los mercados militar, aeroespacial y de demolición comercial. Mediante adquisiciones estratégicas, importantes inversiones en I+D e importantes inversiones de capital, AES ha mejorado constantemente su oferta de productos y capacidades técnicas para satisfacer y superar las exigentes necesidades de nuestros clientes", explican en su página oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/L_ThinkTank/status/1976695328247013770&partner=&hide_thread=false [ ÉTATS-UNIS ]



Une puissante explosion a eu lieu dans l’entreprise d’explosifs militaires Accurate Energetic Systems, LLC, dans le Tennessee.



Selon les autorités, plusieurs personnes auraient été tuées et de nombreuses autres sont portées disparues. pic.twitter.com/uy4m6GIQkJ — Little Think Tank (@L_ThinkTank) October 10, 2025

"AES se enorgullece de contar con la certificación ISO 9001:2015, otorgada por NSF-ISR en nuestra planta de McEwen, Tennessee. Esta certificación subraya nuestro compromiso con los estándares internacionales de calidad. Refleja nuestro enfoque sistemático de aseguramiento de la calidad, que abarca todos los aspectos de nuestras operaciones, desde el desarrollo del producto hasta la entrega final, garantizando así la máxima satisfacción del cliente", aseguran.