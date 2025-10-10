Destituyeron a Dina Boluarte como presidenta de Perú: quién es el nuevo mandatario

El Congreso de ese país alegó que la mandataria tenía “una permanente incapacidad moral” para ejercer su cargo.

José Jerí, junto a Dina Boluarte en un acto oficial: ahora la sucederá como presidente de Perú.

Por una mayoría abrumadora, el Congreso de Perú destituyó este viernes a Dina Boluarte como presidenta de ese país tras un juicio político exprés , en medio de una crisis política y social debido a la inseguridad creciente.

En primer lugar, tal como estaba previsto, el Parlamento aprobó de manera contundente las cuatro mociones de vacancia presentada por distintos partidos políticos.

Luego, se votó convocar a la ahora exmandataria de 63 años al recinto junto a su abogado, Juan Carlos Portugal, para ejercer su derecho a defensa por una hora.

Sin embargo, eso no sucedió. Boluarte no se presentó y, entonces, después de algunos minutos de espera, el cuerpo entró nuevamente en sesión y se resolvió continuar con el proceso de vacancia.

En principio, esperaban otras dos horas de debate parlamentario distribuido proporcionalmente entre las fuerzas políticas. Fue ese detalle el que se dio a conocer a los congresistas. Pero un pedido de la representación nacional de que se votara de inmediato modificó los planes.

En consecuencia, se aplicará la sucesión establecida en la Constitución Política del Perú. pic.twitter.com/TPp35V0SOX — Congreso del Perú (@congresoperu) October 10, 2025

Finalmente, con 118 votos a favor se aprobó la declaración de “permanente incapacidad moral” de Dina Boluarte y la vacancia de la presidencia de Perú.

La explicación de Dina Boluarte y la advertencia de su abogado

Boluarte, quien había asumido la presidencia el 7 de diciembre de 2022 en reemplazo de Pedro Castillo, explicó a través de su abogado por qué no se presentó a defenderse en el Congreso. Luego, habló al país en una transmisión televisiva, aunque su discurso se cortó abruptamente cuando asumió el nuevo mandatario.

“Un debido proceso parlamentario -cuya decisión afecta derechos constitucionales- tiene mínimas y esenciales exigencias. El derecho a la defensa, y su preparación dentro de un plazo razonable, es una de ellas”, esgrimió el letrado de la exmandataria.

En una declaración publicada en la red social X, agregó: “Hoy, el parlamento nacional, ese seno democrático de debate, por excelencia, renunció a esta garantía y consumará su violación. El debido proceso es un derecho, no una ilusión, un acto decorativo o de simple formalidad. ¡No lo convalidaremos!”.

“Lo legal no hace automáticamente razonable al procedimiento. Que la norma aluda al término ‘inmediato’ no significa que el derecho a la defensa y al plazo razonable no sea compensado de modo equitativo. Cincuenta minutos, entre la notificación y la hora de audiencia, es, en puridad, sencillamente violatorio a cualquier procedimiento”, argumentó Portugal.

Y completó: “Los derechos y garantías de orden constitucional y procesal, no tienen rostro. No lo convalidaremos, y por esa razón, no acudiremos al parlamento nacional. No en estas condiciones”.

Congreso Perú Con 118 votos, el Congreso de Perú aprobó la declaración de “permanente incapacidad moral” de Dina Boluarte.

Boluarte, quien se había mantenido en el poder respaldada por un grupo de fuerzas de derecha que controlan el Congreso y que ahora alentaron su destitución, eligió para su salida un discurso en el que destacó los presuntos logros de su gobierno.

“Como demócrata que soy y como una mujer que viene del Perú profundo, que ha sentido en carne propia las carencias y también ha podido trabajar por el bienestar de su pueblo, hoy quiero hacer un resumen de lo que hemos avanzado luego de recibir un país en crisis social, política y económica en diciembre de 2022”, comenzó, antes de enumerar todos los supuestos puntos fuertes.

Mientras lo hacía, de espaldas a su Gabinete, la televisión separó la pantalla en dos cuadros. En uno la dejó a ella y en el restante mostró lo que sucedía en el Congreso. Por entonces, Fernando Rospiglioso portaba momentáneamente la banda presidencial.

Sin embargo, cuando se dispuso a traspasarle la banda al nuevo presidente interino, José Jerí, el foco se centró en el Parlamento, y ya no se escuchó más a Boluarte.

La jura de José Jerí, el nuevo presidente interino de Perú

Tras la destitución de Boluarte, José Jerí, abogado de 38 años y hasta el jueves líder del Congreso, fue nombrado nuevo presidente de Perú hasta el 26 de julio de 2026.

“Juro por Dios, por mi país, por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República. Que asumo de acuerdo con la Constitución política del Perú desde este momento hasta el 26 de julio de 2026. Que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de nuestro país, de nuestra República, la independencia de nuestras instituciones democráticas, que cumpliré y haré cumplir nuestra Constitución política, las leyes de nuestro país y las libertades de nuestra República”, dijo antes de firmar el acta, de que Rospigliosi le ponga la banda y de entonar el himno de su país.

José Jerí Perú Tras la destitución de Dina Boluarte, José Jerí fue nombrado presidente interino de Perú

En ese discurso, Jerí anticipó que buscará dirigir un gobierno de transición, empatía y reconciliación nacional de amplia base. Dijo, además, que “hay que ser dignos y también saber pedir perdón por los errores que se han podido cometer”.

En paralelo, habló de “tomar acciones inmediatas” contra "la inseguridad ciudadana” y marcó como “enemigas” a las bandas criminales. “Debemos declararle la guerra a la delincuencia”, enfatizó.

Por último, manifestó que pretende “garantizar un proceso electoral transparente, limpio y ordenado, y también hacer todos los esfuerzos colectivos para garantizar la estabilidad”.

“Nuestra población merece más de nuestras autoridades. Y lo que escuchamos los últimos días es ese clamor y esa falta de esperanza de la población. Tenemos la obligación de cambiar esa historia”, completó.