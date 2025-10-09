Quién es el escritor húngaro que ganó el Premio Nobel de Literatura

Este jueves, la Academia anunció al ganador del Premio Nobel, quien hace unos meses, confesó que sería una gran sorpresa si recibiera el galardón.

El escritor László Krasznahorkai fue el ganador del Premio Nobel de Literatura 2025. Gracias a un estilo narrativo que combina la melancolía y el humor, logró consolidarse como uno de los autores húngaros más leídos y traducidos a nivel internacional.

Krasznahorkai nació en Hungría, en 1954, aunque actualmente reside en Berlín. Sus novelas, reconocidas por su complejidad y exigencia crítica, suelen ser clasificadas como posmodernas y abordan temáticas distópicas y melancólicas.

En febrero de este año, durante la presentación de su libro Herscht 07769, el autor declaró: "No quiero mentir. Sería muy interesante recibir este premio. Sin embargo, me sorprendería mucho si lo ganara" .

Este jueves se anunció al ganador del Premio Nobel de Literatura.

En 2024, cuando fue galardonado con el Premio Formentor de las Letras, Krasznahorkai aseguró que escribe para sí mismo y "para la pequeña lista de gente que aún lee".

El camino de Krasznahorkai: del Derecho a las letras

Entre 1973 y 1978, cursó la carrera de Derecho en las universidades de Szeged y Budapest, aunque abandonó sus estudios antes de recibirse. Inconformista por naturaleza, pasó luego por distintos oficios —desde minero hasta guardia de seguridad— mientras comenzaba a crecer su pasión por la escritura.

En 1977 inició los estudios en Andragogía (enseñanza de adultos) y Filología Húngara en la Universidad de Budapest. Durante ese período empezó a publicar sus textos en diversas revistas literarias, incluyendo Mozgó Világ, una de las más reconocidas de su país.

Su primera novela, Tango satánico, fue publicada en 1985 y fue celebrada por la crítica por su originalidad. Su talento lo llevó a convertirse en uno de los escritores más leídos y traducidos de su país.

Desde sus inicios, Krasznahorkai se distinguió por el uso de extensas oraciones subordinadas, un estilo que busca reproducir el fluir del pensamiento y de las emociones con la mayor fidelidad posible. En este sentido, el propio autor ha señalado que las frases breves resultan artificiales, ya que la mente humana es un torrente de palabras.

El vínculo con su país

El autor nació en Gyula, una pequeña ciudad ubicada en el sur de Hungría muy cercana a la frontera con Rumanía, donde creció bajo la opresión de una dictadura comunista. Allí, los ideales teóricos distaban mucho de la realidad.

Su ciudad natal es el escenario de muchas de sus obras, incluyendo Tango satánico en la cual Gyula es el lugar donde transcurre la trama. "La melancolía de la resistencia se desarrolla en su totalidad allí y la trama de Guerra y guerra comienza en esa localidad", manifestó el escritor durante una entrevista.

Hacia mediados de la década de 1980, el autor logró salir de Hungría y emprendió un largo recorrido por el mundo. Durante los siguientes quince años vivió en Alemania, Francia, España, Italia, Grecia, los Países Bajos, el Reino Unido, Estados Unidos, China y Japón, aunque siempre regresó, de un modo u otro, a su país de origen.

En ese período publicó algunas de sus obras más reconocidas, entre ellas La melancolía de la resistencia (1989) y Guerra y guerra (1999), que alcanzaron gran repercusión internacional y fueron traducidas a más de diez idiomas.

Reconocido mundialmente

En 2015, recibió el Premio Internacional Man Booker. En esa ocasión, el jurado definió a Krasznahorkai como un escritor que describe la realidad actual con una combinación de imágenes bellas, aterradoras y cómicas.

Por su parte, la escritora estadounidense Susan Sontag, quien falleció en 2004, fue una de las primeras novelistas internacionales que dio su opinión acerca del trabajo del autor y lo reconoció como "el maestro húngaro del apocalipsis que evoca a Gogol y Melville".

Muchos colegas del mundo literario, han expresado su admiración hacia Krasznahorkai, posicionándolo como un escritor internacional de culto en los últimos años. Incluso, algunos críticos remarcan que la visión apocalíptica del autor se vincula, en parte, con la pérdida de valores del régimen comunista, y más adelante con su mirada crítica sobre una civilización occidental en decadencia.