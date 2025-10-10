Silvio Rodríguez visitó a Cristina Kirchner y la expresidenta promocionó su recital con un "palito" a Milei

Con una chicana, difundió el próximo concierto del artista cubano, quien actuará en el mismo lugar donde fue el espectáculo del Presidente.

La expresidenta, Cristina Kirchner, recibió en su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria al cantante cubano, Silvio Rodríguez . Luego, con una foto, compartió el encuentro y el próximo concierto del artista. Además, utilizó la publicación para burlarse del show musical que dio Javier Milei: "Mañana va a realizar un auténtico acto de desagravio al buen gusto" .

"Silvio Rodríguez no requiere demasiada presentación: genial cantautor y poeta cubano y militante comprometido con las causas justas en todo el mundo. Sus canciones nos marcaron a fuego como generación y siguen deslumbrando por su belleza", escribió Cristina Kirchner en la publicación y lo definió como "autor y cantor de canciones bellas".

Pero esto no fue todo, sino que con su posteo también difundió el próximo show del músico, que será en el mismo lugar donde Milei hizo su espectáculo el lunes pasado. "Silvio está de gira por Latinoamérica y en nuestro país se presentará este fin de semana en el Movistar Arena", explico sobre el concierto. Entonces aprovecho para dedicarle una frase a Javier Milei: "Tal vez no lo sepa nunca, pero mañana va a realizar un auténtico acto de desagravio a la música, al buen gusto… y a los oídos de millones de argentinos" .

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 10, 2025

Cristina Kirchner también agradeció la visita de la flautista Niurka González y concluyó su mensaje: "Gracias Silvio por la visita, por tu apoyo y por tu solidaridad".

La presentación del libro de Milei, su show y las críticas

Pese a que no lo nombró, apuntó directamente al extravagante show de Javier Milei en el Movistar Arena, donde presentó su último libro y dio un recital junto a su "banda presidencial", como se conoce al grupo que lo acompaña, con Bertie Benegas Lynch (batería) y Marcelo Duclós (bajo) como base rítmica. Por otro lado, en guitarra estuvieron Joaquín Benegas Lynch y Hernan Scarfó, mientras que Fernando Mezzina se hizo cargo de los teclados y Lilia Lemoine estuvo en los coros.

El espectáculo -que contó con la presencia de candidatos de LLA y ministros- causó furor entre los militantes libertarios, que llenaron el Movistar Arena y cantaron contra Cristina Kirchner. Sin embargo, también cosechó críticas de la oposición.

Javier Milei Movistar Arena

"El Presidente gobierna desde una narrativa de ficción y fuga preocupantes", analizó Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica. "Se estaban dando un gusto de tocar en un estadio importante, cuando hay cosas muy duras que estamos viviendo los argentinos", sumó luego Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.

Las críticas se reflejaron también a nivel internacional, justo cuando el ministro de Economía, Luis Caputo se encontraba negociando en Washington los detalles del acuerdo que días después anunció Scott Bessent.

"A esto es a lo que Donald Trump quiere darle 20 mil millones de dólares de nuestro dinero mientras destripa la asistencia sanitaria de los estadounidenses en su país”, cuestionó la senadora demócrata Elizabeth Warren, a quien desde el trumpismo define como "peronista".