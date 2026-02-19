En el día de su cumpleaños, Cristina Kirchner salió al balcón a saludar

De celeste y blanco, con el rosario al cuello y una escarapela en el pecho, la expresidenta recibió los saludos en la vereda de San José 1111.

En el marco de su cumpleaños número 79, Cristina Kirchner salió al balcón de su casa en San José 1111 del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria.

El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo ( CGT) coincidió con una fecha trascendental para la militancia kirchnerista porque su lídera, Cristina Kirchner, está cumpliendo 79 años.

La dos veces presidenta y una vez vicepresidenta saludó emocionada a sus seguidores, que la recibieron con un "a volver, vamos a volver", con una murga y hasta con una torta de gran tamaño para su festejo popular.

Puede que la expresidenta esté recluida en su hogar de Constitución, monitoreada con tobillera electrónica y con una lista reducida de personas autorizadas a visitarla, pero su sentencia judicial -que la condena a seis años de prisión por su rol en la Causa Vialidad- no le impidió festejar su cumpleaños.

Mientras tanto, en el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados avanza con la sesión en la que podría votarse la reforma laboral que eliminaría derechos históricos de los trabajadores, desde la jornada de ocho horas hasta el reconocimiento formal de horas extras o la indemnización por despido sin causa.

En Diputados, el bloque de Unión por la Patria mantiene 93 votos y pelea cuerpo a cuerpo con el oficialismo, que tiene 95 hombres propios más todas las bancadas afines, dialoguistas.

La CGT convocó a un paro general que empezó a las 0 de este jueves y que se extenderá hasta el final de la jornada con una movilización al Congreso donde ya se vivieron momentos de tensión, disturbios, represión y detenciones.

Cristina Kirchner cumple 73 años: pintadas, mensajes y el saludo de los dirigentes peronistas

En algunos puntos de la provincia de Buenos Aires y el interior del país, aparecieron pintadas en distintas calles con la consigna "Queremos a Cristina". A su vez, dirigentes del peronismo le dedicaron mensajes de respaldo a través de sus redes sociales.

Uno de los primeros que posteó en relación a su cumpleaños fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien publicó una historia en Instagram con una imagen de CFK y la frase "Feliz cumple". En tanto, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Cecilia Moreau optó por un texto más extenso en el que también compartió imágenes con la ex presidenta y militancia.

"Podrán intentar encerrarte, pero no pueden encerrar las convicciones ni el amor de millones de argentinos y argentinas. No estás sola. Con afecto, lealtad y compromiso", cerró su posteo la legisladora de Unión por la Patria.

También el abogado de la ex vicepresidenta, Gregorio Dalbón, publicó un extenso texto en el que definió a su defendida como una figura histórica y denunció una persecución política y mediática en su contra. "La historia no se condena. La historia se escribe", afirmó en su mensaje, donde destacó la resistencia política de la exmandataria frente a las causas judiciales.

Hoy cumple años una mujer que ya no pertenece a un partido, ni a una época, ni a una causa judicial.

Pertenece a la historia.

Y la historia no se condena. La historia se escribe.



Feliz cumpleaños, Cristina querida. No es un saludo. No es un gesto. Es una declaración.… pic.twitter.com/9NxRGPxV54 — Gregorio Dalbon #CristinaLibre (@Gregoriodalbon) February 19, 2026

También expresó su respaldo la senadora bonaerense Juliana Di Tullio, quien se refirió a CFK como “la que jamás fue ni será mascota del poder” y “la que siempre le cumplió al pueblo argentino, luchando por los intereses de las mayorías y del país”.

El presidente del Instituto Patria, Oscar Parrili, también le dedicó un mensaje a través de su cuenta de X: "Cristina cumple... y cumplió siempre. Hoy está proscripta y condenada por defender a los trabajadores argentinos. #CristinaLibre".